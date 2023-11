River afrontó la CONMEBOL Libertadores 2016 como el principal candidato al título después de haber conquistado América un año antes. Sin embargo, el Millonario fue sorpresivamente eliminado por Independiente del Valle, modesto pero voluntarioso equipo ecuatoriano que terminaría perdiendo la final con Atlético Nacional de Medellín.

En aquel conjunto, uno de los pilares de la defensa era Arturo Mina, un potente y corpulento defensor que gozaba de un extraordinario juego aéreo. Las actuaciones del nacido en Rioverde cautivaron a Marcelo Gallardo, que solicitó su llegada, la cual se terminó concretando a mediados de ese año, generando una importante ilusión entre los hinchas Millonarios.

Sin embargo, lo cierto es que el jugador que también había pasado por UTE y Macará no estuvo a la altura de las grandes exigencias de River más allá de un algunos buenos rendimientos y un gol ante Boca en un Superclásico de verano. Como consecuencia de ello, su estadía en el equipo de Núñez fue muy corta, ya que solamente se extendió durante una temporada.

A mediados de 2017, Mina se marchó al Yeni Malatyaspor de Turquía, país donde también defendió los colores de Erzurumspor. Más tarde, el Rey Arturo pasó por Mushuc Runa, en Ecuador, hasta recalar en Atlético Palmaflor de Bolivia. Ahora, con 33 años de edad, el 27 veces internacional con el seleccionado de su país sigue sin poder olvidarse de River, equipo por el que guarda un gran cariño.

“Lo mejor que me ha pasado en mi carrera es haber vestido la camiseta del Millo. Muy sorprendido, todo el mundo de River, la gente, todo. Soy muy agradecido con todos y con el grupo, un muy buen grupo. De verdad, me hicieron sentir como en casa siempre”, comenzó exteriorizando Mina en declaraciones brindadas a ‘Mundo River’.

“Yo, con Marcelo Gallardo, estoy muy agradecido. Él fue quien me llevó y me dio la oportunidad de estar en uno de los mejores equipos del mundo. Siempre lo diré y siempre viviré agradecido a él. Ese es un privilegio que nunca me voy a olvidar. La relación del grupo era muy buena, Marcelo sabía manejarlo muy bien”, profundizó el experimentado defensor ecuatoriano.

“Me adapté rápido pero después me costó mucho porque tenía muchos partidos encima: selección, Copa Libertadores, torneos. Por eso me costó al final. Pero nada, yo soy muy agradecido con el Millo. El mejor recuerdo que tengo de mi paso por el club aparte de la copas ganadas es el gol a Boca”, indicó más tarde Mina.

+ Arturo Mina sobre su salida de River

“Gallardo me dijo que iba a estar difícil y en realidad yo le podría haber dicho que me quedaba para pelearla pero justo llegaron varias propuestas y me fui, pero me fui bien del club”, aseguró Mina al respecto.

+ Los números de Mina en River

Arturo Mina acumuló dos anotaciones al cabo de 20 compromisos oficiales con el Millonario, con el que además ganó un título local y un título internacional.