En el partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A de la Copa de la Liga Profesional, con goles de Miguel Borja, Ignacio Fernández y Andrés Herrera, River goleó a Deportivo Riestra en condición de visitante, por lo que de esta manera logró volver a quedar como único puntero de la zona.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que se refirió al rendimiento de sus dirigidos y también confesó un error que tuvo con respecto a la salida de Leandro González Pírez.

“Hoy desde el banco estaba 100% convencido de que a Pírez en la falta que había hecho le habían sacado amarilla, entonces automáticamente decidí sacarlo. En el banco estaba enojado y me dijo que no le habían sacado. Es mala mía, lo reconozco, estaba cuidando a todos los que tenían amarilla. Cuando me pareció que le sacaron, preferimos cuidarlo y entró Ramiro”, comentó entre risas sobre el error.

Esto se dio luego de una infracción que cometió cerca del área minutos después de la insólita situación del VAR que también tuvo como protagonista al defensor central, en la que primero le cobraron un penal en contra, luego lo expulsaron, y finalmente anularon todos los fallos por una posición adelantada.

El análisis del partido

“Creo que hicimos una buena primera parte, marcando una diferencia contra el rival. Son partidos difíciles por el calor, la cancha estaba seca, fue un partido friccionado, pero lo pudimos abrir y aumentar en el primer tiempo el marcador. Lamentablemente en el segundo las que tuvimos no las convertimos, quizá no fuimos tan dominantes. Vinimos a ganar y ganamos, con la valla en cero y los jugadores en buen estado. Nos vamos muy contentos”, comentó sobre el rendimiento de sus dirigidos.

Y agregó con respecto a la aparición de los juveniles que vienen sumando minutos : “Está claro que siempre es bueno para un equipo y un entrenador arrancar haciendo la diferencia en el primer tiempo, más por la seguidilla de partidos que tenemos. Tenemos a los jóvenes que nos dan recambio y lo vienen haciendo muy bien. Hicimos los cinco cambios para ir guardando y cuidando. No siempre los partidos se van a presentar como hoy que hicimos tres goles en el primer tiempo. Creo que merecían iniciar hoy los chicos que hicieron un gran partido con Vélez, estamos bien, pero la disputa interna entre ellos nos va a hacer crecer como grupo. Once ganan partidos y los planteles ganan torneos”.

El gran momento de Borja

Otro de los puntos que tocó el entrenador de River, fue el rendimiento de Miguel Borja, quien lleva 6 goles en 4 partidos en esta Copa de la Liga: “El año pasado apareció Lucas Beltrán que en ese momento era para muchos el tercer delantero y siempre dije que teníamos a los tres que peleaban y así fue, que se puso de titular. Habíamos perdido dos de los primeros cinco partidos, nos acomodamos a un sistema de cinco volantes y Lucas hizo un gran semestre, por lo que Miguel quedó más atrás. Cuando fue vendido Lucas le dije a Miguel y Salomón que iba a ir repartiendo los minutos entre ellos hasta jugar los cuartos de Copa de la Liga. Miguel ahí se lesionó y así fue su año, hay que estarle cerca desde lo emocional, hoy está viviendo un gran presente porque se lo ganó desde el primer día”.

El nivel de los refuerzos

Por otro lado, fue consultado por los rendimientos de Fonseca, Sant’Anna y Villagra, los tres jugadores que llegaron en el último mercado de pases. “A Nico lo querían Lanús, Racing y nosotros decidimos incorporarlo porque nos puede ayudar y aportar. Se fue adaptando rápido al plantel y creo que tiene muchas condiciones para seguir creciendo. Arrancó muy bien el torneo y ojalá que siga evolucionando”, tiró sobre el uruguayo.

Además, sobre el ex Defensa comentó: “Agustín acaba de llegar al club, lo hemos traído porque consideramos que lo necesitamos, corre con la desventaja que arrancó atrasado y Andrés arrancó muy bien. Hoy preferí cuidarlo por la amarilla y lo hice descansar. A Agustín también le viene bien ir sumando minutos”.

Y cerró con Villagra: “Rodrigo se estuvo entrenando de forma particular y no es lo mismo que estar con el grupo. Ha vivido emociones fuertes porque estuvo difícil su incorporación y recién ahora va agarrando el ritmo de entrenamiento. Hoy entró con el partido definido y se empieza a ver lo que es, un chico que tiene mucha tranquilidad y lo vamos a necesitar de la mejor forma”.

La vuelta de los convocados al Sub 23 y lesionados

Tras la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos, Demichelis recupera a dos jugadores importantes y sobre esto dijo: “Solari y Echeverri terminan de jugar y viajarán mañana. El viaje de Venezuela es largo y cansador. Veremos cómo llegan para saber si los incorporamos para el viaje a Tucumán o no, como hizo Boselli, que le agradezco lo actitudinal por no tener descanso y querer sumarse rápido al plantel. Trataremos de cuidarlos para tenerlos”.

Siguiendo por la misma línea, agregó con respectos a los jugadores lesionados: “Milton es el próximo a sumarse que va a estar contra Atlético Tucumán y nos alegra porque es un jugador importante para nosotros. A Matías y Manuel les falta un poco más, su retorno no es tan lejano”.