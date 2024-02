Cuarta fecha de la presente edición de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En el pequeño y modesto estadio Guillermo Laza del barrio porteño de Nueva Pompeya, Deportivo Riestra vive un momento definitivamente histórico al encontrarse frente a frente por primera vez en la historia de forma oficial con River Plate.

El Malevo, recientemente ascendido por primera vez a la máxima categoría del fútbol argentino, arribó a esta jornada del mencionado certamen doméstico con la ilusión de dar el gran golpe sobre la mesa ante el Millonario y así poder cosechar su primera victoria del campeonato después del empate ante Instituto de Córdoba y de las derrotas vs. Argentinos Juniors y Barracas Central.

Por su parte, los comandados estratégicamente por Martín Demichelis lo hicieron colocándose en la parte alta de la tabla de posiciones de su zona y con tres victorias de forma consecutiva: 2-0 vs. Barracas Central y 5-0 vs. Vélez Sarsfield por la Copa de la Liga Profesional y 3-0 vs. Excursionistas en el debut en la Copa Argentina.

Y la pelota empezó a rodar bajo una tarde soleada después de varios días de inestabilidad. Un clima caluroso pero interesante para jugar al fútbol en medio de un escenario con escaso público debido a la muy pequeña capacidad que tiene el estadio de Deportivo Riestra. Y así se fueron sucediendo las primeras variantes del cotejo.

Y, tal como se esperaba, los primeros minutos mostraron a un River como el protagonista principal del trámite del partido. Los de Demichelis manejaron la posesión de la pelota y contaron con las mejores aproximaciones ante un Riestra de Cristian Fabbiani que apostó a esperar y a tratar de lastimar con algunos contragolpes

En ese sentido, cuando transcurrían jugados 22 minutos del período inicial, el Millonario encontró la apertura del marcador. Lo hizo por intermedio de su goleador, Miguel Ángel Borja. El ariete colombiano remató al arco desde media distancia y su disparo se desvió en un contrincante para transformarse en el 1-0 de la visita.

De esta manera, el exjugador de Atlético Nacional de Medellín y Junior de Barranquilla, entre otros equipos, se consolidó como el gran goleador que tiene River en este 2024. Sin ir más lejos, el internacional con el seleccionado colombiano ya marcó en todos y cada uno de sus partidos con la camiseta Millonaria en este año.

Encuesta ¿Es Borja el mejor jugador que tiene River en la actualidad? ¿Es Borja el mejor jugador que tiene River en la actualidad? YA VOTARON 0 PERSONAS

El 2024 de Borja en River

Miguel Borja acumula nada más ni nada menos que siete goles en cinco partidos con el Millonario en este 2024.

Los números de Borja en River

Desde su llegada a la entidad de Núñez, Miguel Borja acumula 30 anotaciones y seis asistencias en 66 encuentros oficiales.