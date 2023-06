Lucas Alario pasó de visita por el Monumental en su regreso a Argentina desde Alemania, tuvo un breve diálogo con Martín Demichelis y pasó a saludar a algunos de los excompañeros que quedaron en el plantel de River. Hasta ahí, todo muy normal.

Tiempo después, en diálogo con Radio La Red, el delantero ilusionó a los hinchas del Millonario con un posible regreso al reconocer que no se encuentra cómodo en el fútbol alemán. “En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania. Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva”, manifestó.

Alario también recordó los dos años de gloria que vivió en el club y aseguró que entre sus deseos está la posibilidad de regresar algún día. Sin embargo, ese momento se haría esperar, porque el cambio de aire que está buscando no significa que quiera abandonar tan pronto el fútbol europeo.

Por otro lado, Nicolás Distasio avanzó en ESPN que el motivo de la llegada de Lucas Alario a Argentina no solo tiene que ver con poder pasar unos días de descanso en familia, sino con terminar de rehabilitarse de una lesión con la que terminó la temporada europea.

“Me dicen que Alario anda con ganas de un cambio de aire, pero no sé si para Argentina. Lo que sí sé es que se va a quedar un tiempo porque lo van a operar de la rodilla y le va a demandar entre un mes y medio y dos meses de recuperación. Por lo tanto podría estar volviendo en agosto”, señaló.