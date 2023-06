"No estoy muy cómodo en Alemania"

A la vez que termina el primer semestre de la temporada, en el que busca consagrarse campeón de la Liga Profesional y clasificar a los octavos de final de la Copa CONMEBOL Libertadores, tanto Martín Demichelis como la dirigencia de River, ya están pensando en el mercado de pases.

Con el objetivo de darle un salto de jerarquía al plantel para seguir compitiendo en todos los frentes, el Millonario está próximo a cerrar el regreso de Ramiro Funes Mori, así como también la llegada de Sebastián Boselli, defensor campeón del mundo Sub 20 con Uruguay.

Como en cada mercado de pases, siempre suena el nombre de algún ex jugador del club que podría retornar, y uno de ellos es el de Lucas Alario, a quien suelen llamar para conocer su situación para saber qué posibilidades hay de que tenga su segundo paso por la institución.

En diálogo con Radio La Red, el delantero de 30 años que juega en Eintracht Frankfurt, explicó: “En lo personal no estoy muy cómodo en Alemania. Pasé a visitar a mis compañeros y me jodieron para que vuelva”. Además, se refirió a su paso por el Más Monumental el Millonario: “Pasé dos años hermosos acá y me gustaría volver”.

El posteo de River por la visita de Alario

“La visita de un campeón de América. Martín Demichelis junto a Lucas Alario esta tarde en el Mâs Monumental”, publicó la cuenta oficial del Millonario en su cuenta de Twitter, con una foto del delantero junto al entrenador, dentro del estadio.

Además, Alario les mandó un saludo a todos los hinchas de River, elogiando como quedó la renovación de la cancha, y también subió una historia en su cuenta de Instagram del escudo del equipo de Núñez.