River Plate está a pocos días de volver a los entrenamientos de cara a un 2024 intenso con actividad a nivel local, pero sobre todo con la mente puesta en la Copa Libertadores. Martín Demichelis ya piensa en el viaje a Estados Unidos, donde se realizará gran parte de la pretemporada. En este sentido, el técnico ya sabe que tendrá dos bajas sensibles.

Pablo Solari y Juan Sebastián Boselli no formarán parte de la pretemporada en los Estados Unidos con River. Ambos futbolistas serán convocados a las selecciones Argentina y Uruguay, respectivamente, para jugar el Preolímpico Sub 23 en Venezuela. Los dos jugadores recibieron el visto bueno del club de Núñez para jugar este torneo.

De esta manera, Demichelis no podrá contar con todas sus figuras para el viaje a Estados Unidos, confirmado para el próximo 7 de enero. Un día antes, los jugadores deberán presentarse en el River Camp para dar comienzo a la pretemporada con los exámenes médicos pertinentes y ciertos trabajos livianos.

Las ausencias de Solari y Boselli en la pretemporada de River

Pablo Solari tendría asegurada su convocatoria a la Selección Argentina Sub 23, dirigida por Javier Mascherano. Sería el único futbolista convocado por la ‘Albiceleste’, ya que el técnico decidió descartar a Santiago Simón. Por este motivo, el polifuncional futbolista de banda sí estará en la pretemporada del ‘Millonario’ en suelo estadounidense.

En tanto, Boselli es uno de los nombres en los que confía Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay sub 23. Cabe recordar que el defensor fue campeón del mundo sub 20 con la ‘Celeste’ en 2023. Eso, sumado a la buena consideración del ‘Loco’, llevaron a que sea convocado, pese a no tener muchos partidos en la Primera de River.

Solari fue uno de los jugadores más utilizados por Demichelis durante el último año, por lo cual es una baja sensible para la pretemporada, aunque la buena noticia es que tendrá actividad en el Preolímpico. El caso de Boselli también puede beneficiarlo para seguir con rodaje, sobre todo en su posición natural como marcador central. En River, en los últimos partidos, cumplió en su función de lateral derecho.

Las novedades del plantel que viajará a la pretemporada de River en Estados Unidos

River ya no cuenta con varios futbolistas importantes como los casos de Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Bruno Zuculini, Salomón Rondón, Jonatan Maidana y Emanuel Mammana. A esto, hay que sumarle los casos ya mencionados de Solari y Boselli.

Para compensar tantas salidas, Demichelis llevará a la pretemporada en Estados Unidos un total de nueve juveniles del club, según contó La Página Millonaria. Lucas Lavagnino, Santiago Beltrán, Ulises Giménez, Daniel Zabala, Tobías Leiva, Franco Mastantuono, Joaquín Flores, Ian Subiabre y Agustín Ruberto son los jóvenes nombres que viajarán con el plantel profesional.

Por ahora, el ‘Millonario’ tiene una cara nueva de cara al 2024, el uruguayo Nicolás Fonseca. Habrá que ver si no habrá algún otro nombre que pueda sumarse al grupo (suena el delantero José López de Palmeiras y se busca un lateral derecho). Mientras que todavía no hay una definición por algunos jugadores que podrían salir del club como son los casos de Agustín Palavecino, Matías Suárez y Andrés Herrera, entre otros.