Las dos dudas de Ponzio para el trascendental partido de River ante Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura

Pensando en los Playoffs del certamen doméstico, el cuerpo técnico del elenco Millonario ultima los detalles con la misión de vencer al Granate.

La fecha en la que River disputará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 ante Lanús todavía es incierta, ya que hay posturas distintas acerca del día exacto de desarrollo del partido. Sin embargo, es un hecho ineludible que falta más de una semana para que el combinado Millonario vuelva a ver acción contra el Granate y en el Estadio Monumental.

En medio de ese panorama, el cuerpo técnico liderado por Leonardo Ponzio diseñó una mini pretemporada con la misión de seguir corrigiendo los múltiples errores que se fueron presentando a lo largo del semestre y también con el objetivo de recuperar algunos nombres propios que siguen evolucionando de sus problemas físicos.

Así las cosas, mientras lleva adelante estos trabajos, Ponzio ya comenzó a vislumbrar lo que puede ser la formación de River para buscar los cuartos de final de la presente edición del certamen doméstico. Y, si bien todavía hay algunas dudas importantes, lo cierto es que la mayoría de los nombres propios parece estar definida.

En el arco, más allá de algunos errores recientes, continuará Santiago Beltrán. Luego, en lo relacionado con la última línea, Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi son una fija. Marcos Acuña, pese a los buenos ingresos de Francisco Ortega, también estaría desde el pitazo inicial. Y la gran duda pasa por el cuestionado Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero.

En cuanto al mediocampo, es un hecho que Tobías Andrada y Tomás Galván se posicionarán por detrás de Thiago Almada. En paralelo, habrá que esperar por la evolución de Aníbal Moreno y Fausto Vera para corroborar si alguno de los dos puede ocupar el rol de volante central, suprimiendo la opción de un juvenil como Lucas Silva o Santiago Espíndola.

Por último, en el ataque no hay ninguna duda: Ángel Correa y Lucas Beltrán continuarán siendo los elegidos por Ponzio. Ambos anotaron en la última presentación de River, en la victoria frente a Aldosivi, en Mar del Plata. Por eso, aunque esté latente la opción siempre tentadora de Sebastián Driussi, no habrá modificaciones en ofensiva.

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La probable formación de River para recibir a Lanús

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno o Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El cuadro del Torneo Clausura

DATOS CLAVE

River y Lanús jugarán los octavos del Clausura 2026 en el Estadio Monumental.

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Leonardo Ponzio dirige una mini pretemporada para corregir errores y recuperar jugadores lesionados.