Lautaro Rivero habló tras la victoria ante Racing y palpitó el Superclásico con Boca: “Vamos a ir con todo”

El defensor autor del gol ante la Academia se mostró confiado en obtener un buen resultado en La Bombonera.

Por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura, en el Estadio Monumental, River venció 1 a 0 a Racing con gol de Lautaro Rivero, por lo que de esta manera se ubicó en la cuarta posición de la zona y sigue con chances de meterse a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

Luego del encuentro, el mismo Rivero habló con ESPN, y allí no solo mostró su felicidad por marcar su segundo tanto con la camiseta del Millonario, sino que también palpitó lo que será el Superclásico ante Boca, que se jugará el próximo domingo en La Bombonera, por la fecha 15 del certamen.

“Fue un partido especial, venía de no jugar y volver en un clásico me dio una sensación linda. El equipo se esforzó mucho y pudimos lograr el triunfo que tanto queríamos”, inició el defensor central que fue titular por segunda vez en lo que va del Torneo Clausura.

“La verdad son cosas que pasan, el que está mejor juega, estamos en River y no hay margen de error. Contento por volver a jugar, convertir y por el esfuerzo del equipo”, agregó sobre el momento personal que está atravesando tras perder el puesto con la llegada de Nicolás Otamendi.

Por otro lado, se mostró emocionado por marcar su segundo gol con la camiseta de River (NdR: el primero fue para el descuento en el 1-4 contra Tigre en el Apertura): “Fue una revancha. Es así, todo pasa y como hay buenas también hay malas. Se me caían las lágrimas, no sabía cómo festejar”.

Además, palpitó el Superclásico ante Boca, en el que el Millonario está obligado a ganar para seguir con vida en la anual: “Es lindo, son momentos que se tienen que disfrutar porque son sensaciones únicas y quien le toque tiene que disfrutar. Que la gente esté tranquila que vamos a ir con muchas ganas”.

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Y cerró, con un mensaje para los hinchas: “Son cosas que pasan, es un clásico y se juega a matar o morir. Vamos a ir con todo. No nos agrega presión el momento de Boca, estamos bien y tratando de que las cosas funcionen”.

"SE ME CAÍAN LAS LÁGRIMAS, NO SABÍA CÓMO FESTEJAR" Lautaro Rivero habló sobre su gol en el triunfo de River y palpitó el Superclásico ante Boca.



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Datos clave

Lautaro Rivero marcó el gol del triunfo 1 a 0 de River ante Racing.

marcó el gol del triunfo 1 a 0 de River ante Racing. River venció 1 a 0 a Racing y quedó cuarto en el Grupo B del Clausura.

a Racing y quedó cuarto en el Grupo B del Clausura. El Superclásico ante Boca se disputará el próximo domingo por la fecha 15 en La Bombonera.