Tras la victoria de River, Montiel se quejó del árbitro y palpitó el Superclásico

El Millonario se impuso 1 a 0 ante la Academia en el Estadio Monumental en la antesala de la visita del próximo domingo a La Bombonera.

River consiguió una victoria fundamental ante Racing y si bien los resultados de los rivales directos no ayudaron, le sirvió para acomodarse en la tabla de la Zona B del Clausura, mientras que en la Anual se mantiene expectante a falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular. Uno de los jugadores más destacados del club de Núñez fue Gonzalo Montiel, quien una vez finalizado el encuentro dialogó con la prensa.

En zona mixta, Gonzalo Montiel dejó en claro que la vara del VAR para con River es distinta y puso como ejemplo la dura entrada que recibió por parte de Tello que solamente fue sancionada con tarjeta amarilla: “Me pegó en el tobillo, creo que era para más que amarilla, pero no la revisaron. Me da un poco de bronca, pudieron revisarla”.

😳 "Me parece que no era para amarilla, era para un poco más…".



La crítica de Gonzalo Montiel al arbitraje en la victoria de River vs. Racing. pic.twitter.com/Tkkb2tjWrv — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 26, 2026

En la misma línea, le preguntaron a Cachete si River debe tener la guardia alta de cara al Superclásico y dijo: “Vamos a estar atentos a cada detalle, pero son decisiones de los árbitros y hay que preguntarles a ellos”. Además, palpitó lo que será la visita a La Bombonera del próximo domingo: “Es una semana especial, es muy lindo jugar un Superclásico, lo vamos a vivir como se merece y vamos a ir en búsqueda de los tres puntos”.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Se viene el Superclásico

El próximo domingo 1 de noviembre, a partir de las 15 horas, River enfrentará a Boca en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura. Para el Millonario será fundamental sumar de a tres para intentar escalar posiciones y quedar bien parado en la tabla de la Zona B del torneo y también en la Anual.

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Las posiciones del Torneo Clausura

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