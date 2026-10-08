Formó a muchos de los cracks de River y explicó por qué dejó su cargo en Inferiores

A lo largo de su historia, River formó en sus Divisiones Inferiores a muchos de los grandes jugadores del mundo. En las últimas décadas, Gabriel Rodríguez tuvo mucho que ver con eso ya que integró -en tres periodos diferentes- cargos en la coordinación de la cantera.

Entre algunos de los futbolistas surgidos del Millonario que fueron formados por Rodríguez aparecen Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo, Julián Alvarez, Enzo Fernández y Franco Mastantuono.

Rodríguez y Saviola. (Foto: IG de Javier Saviola).

Luego de 27 años, Gabriel Rodríguez dejó su cargo en River y en diálogo con Olé explicó los motivos: “Tomé la decisión de no continuar y retirarme con todos los honores, sin inconvenientes. Estoy desgastado, muy cansado y es hora de retirarme. Son diez horas en el club todos los días y la verdad estoy demasiado estresado“.

Además, agregó: “Me voy de la mejor manera. Con la dirigencia, con la gente y con el director deportivo. Cumplí 27 años en el club, nos fue muy bien, sacamos muchos valores que les dieron satisfacciones a River“.

“Estoy inmensamente agradecido a todos los socios e hinchas que me apoyaron siempre. Y mi mayor orgullo es que me voy por la puerta grande. Sin discusiones, chismes ni nada por el estilo”, completó Rodríguez.

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Gabriel Rodríguez. (Foto: Prensa River).

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