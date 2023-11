Desde hace un año, River Plate está intentando acomodarse nuevamente tras la salida de Marcelo Gallardo. El Muñeco dejó la vara lo más alto posible en uno de los ciclos más exitosos para un entrenador en el fútbol argentino. Aunque todavía descansa en la agencia libre, los hinchas del Millo lo recuerdan todos los días.

Desde que llegó al banco del club de Núñez, Gallardo no hizo más que sumar laureles que fueron convirtiéndolo en uno e los máximos ídolos de River. Pero aquella etapa dorada pudo no haber ocurrido de acuerdo a la última revelación de Enzo Francescoli en un adelanto de la nota completa que saldrá este martes en Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky.

El Secretario Técnico del Millonario, que cumplió 62 años este domingo, confesó al periodista en la nota que saldrá este martes que Gallardo no fue la primera opción de River en el 2014. El Príncipe tuvo a otro DT como prioridad, pero rechazó, dejándole espacio al Muñeco para hacer historia.

“Yo tenía otras alternativas. Por honor a Marcelo, por nuestra amistad, le dije ‘antes de hablar con vos hablé con Tata Martino’. Me parecía un tipo para mi idea futbolística o a la idea de River, venía de Barcelona. Él me agradece muy gentilmente y me dice que está esperando un tema de la Selección. Él tenía esa aspiración, que después lo logró“, reveló Francescoli.

Y se extendió, contando cómo se empezó a gestar el fichaje del Gallardo como DT: “Fui ahí a la oficina y hablé con Marcelo, le conté la situación y me dijo: ‘Y, pero Flaco, le di mi palabra a Newell’s, yo tengo que decidir antes de mañana a las 12 del mediodía’. Y así empezó su historia, que terminó cómo terminó y pasó lo que pasó“.

El glorioso ciclo de Gallardo en River

Aquel mercado de pases tuvo final feliz para River, que encontró a un DT que haría un quiebre en la historia del club. A lo largo de los 8 años en los que dirigió al equipo, Gallardo cosechó un total de 14 títulos, siendo la mitad a nivel internacional y la otra mitad en el plano doméstico.

Fueron dos Copas Libertadores, incluyendo la proeza del 2018 ante Boca en Madrid, y una Copa Sudamericana, sumando además tres Recopas. La Suruga Bank del 2015 completa la vitrina internacional. No sorprende que River haya puesto una estatua suya de 7 metros en el Monumental.

Tata Martino también cumplió su deseo

Tras el rechazo a River, el actual entrenador de Inter Miami consiguió lo que quería. A mediados del 2014 pudo convertirse en el comandante de la Selección Argentina. Sin embargo, su etapa en la albiceleste duró solamente dos años en los que fue subcampeón de la Copa América ante Chile y no llegó a estar en el Mundial de Rusia 2018.

Clank!, el nuevo ciclo de entrevistas de Juan Pablo Varsky

El reconocido periodista, miembro de la familia de Playmaker y Futbol Sites, está al frente de un nuevo ciclo de entrevistas con diferentes personalidades del deporte con un estilo bien propio.

En sus primeras ediciones, Varsky estuvo mano a mano con Ariel Holan y luego fue el turno de Franco Colapinto, una de las grandes promesas del automovilismo argentino. Miguel Ángel Russo fue el último en sumarse a este espacio y ahora se viene el turno de Francescoli.

Cada martes, Clank! presentará un nuevo entrevistado, que mano a mano con Varsky contará anécdotas, experiencias y curiosidades.