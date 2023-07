Uno de los mediocampistas que quiere River para el segundo semestre es Joaquín Pereyra. El jugador de Atlético Tucumán negocia su llegada al Millonario, pero también es pretendido por Racing y clubes del exterior. El lunes, tras haber jugado contra Newell’s, rompió el silencio.

“No sé nada. Estoy al tanto de todo lo que se habla, pero voy a estar tranquilo hasta que termine el torneo y después veré. La realidad es que estoy muy cómodo y contento en el club”, fue al primera reacción del futbolista al ser consultado por los rumores que lo ubican fuera de Tucumán.

Después el jugador de 24 años nacido en Paraná, dejó una frase con tintes de deseo y condición: “Lo que se dé, que sea lo mejor para el club, para mí y para todos. Si no es así, no se va a hacer nada”. Queda claro que quiere dejarle lo mejor al Decano, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2025.

A la hora de elegir un destino, no se la jugó: “Para eso se tienen que ver muchas cosas en el momento de negociar. Hoy estoy acá en Atlético y no me parece correcto hablar de otra cosa hasta que no termine el torneo. Estoy acá, tengo que respetar esta camiseta y defenderla a muerte hasta el último partido”.