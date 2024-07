Si bien el foco del futbolero está puesto en la Copa América y en la Eurocopa, los equipos de Primera División están realizando la pretemporada a falta de diez días para el regreso de la Liga Profesional, pero también se mueve el mercado de pases y se definen las conformaciones finales de los planteles. En este sentido, quien regresará a River tras su préstamo en Tigre es Flabian Londoño Bedoya, el delantero colombiano de 24 años.

Sebastián Domínguez conforma el plantel de Tigre para el segundo semestre -en el cual buscará mejorar su performance y salir de la zona de descenso- y le comunicó a Londoño Bedoya que no será tenido en cuenta. Cabe recordar que el colombiano ya había sido cedido a Arsenal en 2023 y que, desde comienzos de 2024, había llegado al Matador. Tras apenas jugar 347 minutos y no marcar goles, su paso por el club de Victoria quedó finalizado.

¿Demichelis lo tendrá en cuenta?

Si bien Martín Demichelis hizo debutar en Primera a Londoño -en un amistoso- la realidad es que no hay chance alguna que el atacante colombiano se quede a pelear por un puesto en River. Resta saber si volverá a ser cedido o si rescindirá su contrato con el club de Núñez para poder negociar como jugador libre. Según informó La Página Millonaria, hay un equipo colombiano que lo quiere, aunque no trascendió el nombre.

Londoño grita su gol ante Boca en Reserva. (Foto: Prensa River).

El panorama de los delanteros de River

Ya pasó casi un mes desde que River jugó su último partido, los jugadores tuvieron vacaciones y el 1 de julio regresaron al trabajo. Sin embargo, al Millonario no llegó ningún delantero. Actualmente, el plantel de Demichelis cuenta con Miguel Ángel Borja como titular indiscutido.

Pero todo lo demás es incertidumbre: ni Colidio ni Solari se afianzaron, Ruberto ni siquiera fue convocado en muchos partidos del semestre y Subiabre lo mismo. Por otro lado, en lo que respecta a posibles incorporaciones, hace semanas se negocia oor Adam Bareiro, pero todavía no hay novedades. Además, se reflotó el interés por Luciano Rodríguez, aunque tampoco hay nada concreto.

La única realidad es que la pretemporada avanza y todavía no hay refuerzos en la ofensiva, un sector que necesita recambio ya que Miguel Borja prácticamente no se puede ni resfriar porque no tiene reemplazante.