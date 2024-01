Los hinchas de River no perdonaron a un jugador de Demichelis: "Correte que están jugando al fútbol"

El nivel que presentó River en el primer partido del año fue mejor de lo que esperaban varios hinchas que, por medio de las redes sociales, se mostraron muy pesimistas para con los dirigidos por Martín Demichelis. Sobre todo por la falta de refuerzos, donde siguen reclamándole a Jorge Brito que se cubran ciertos puestos.

Más allá de los pedidos que hay para con el presidente de River, los fanáticos no pudieron evitar las críticas para uno de los futbolistas que fue titular en el cotejo ante Monterrey, disputado en la ciudad estadounidense de Dallas, y lo transformaron en tendencia de X, ex Twitter: Agustín Palavecino fue el más cuestionado .

Mientras en el Millonario analizan una propuesta que llegó desde Inter Miami para desprenderse de Palavecino, los simpatizantes pidieron por su salida, sobre todo por lo que fue su actuación. Incluso, muchos hicieron énfasis en la situación que malogró, donde terminó rematando a mucha distancia cuando tenía la posibilidad de asistir a un compañero.

Y a pesar de que también estuvo en la órbita de San Lorenzo, por el momento, desde el cuerpo técnico de River no tienen pensado desprenderse del ex mediocampista de Platense y Deportivo Cali. Claro, siempre y cuando la oferta no satisfaga las necesidades de la dirigencia, como así también las del propio futbolista.

Las críticas de los hinchas de River

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El próximo partido de River será en el Cotton Bowl (Dallas, Estados Unidos), el sábado 20 de enero a las 20 horas (Argentina), frente a Pachuca.

¿Dónde ver River vs Pachuca?

La próxima presentación de River, donde enfrentará a Pachuca, podrá verse EN VIVO a través de Star+.