Los hinchas de River no perdonaron a una figura tras el empate con Colo Colo: "No tiene ganas de jugar"

Por el partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, en su visita al Estadio Monumental de Santiago de Chile, River empató 1 a 1 con Colo Colo debido a los goles de Germán Pezzella y Carlos Palacios. Además, Paulo Díaz y Maximiliano Falcón fueron expulsados.

A lo largo de este encuentro parejo y friccionado, los dirigidos por Marcelo Gallardo no lograron mostrar un gran rendimiento a lo largo de los 90 minutos de juego. En las redes sociales, los hinchas fueron viviendo el desarrollo del juego, y allí criticaron el bajo nivel de algunos jugadores.

Uno de los principales apuntados, fue una de las figuras del Millonario como lo es Miguel Borja, debido a que no mostró su mejor versión. El colombiano, que fue titular y completó los 90 minutos, estuvo errático a la hora de la toma de decisiones, así como también para definir en el área rival.

Por estos motivos, en las redes sociales los fanáticos del elenco de Núñez se mostraron molestos y lo criticaron tanto por su bajo rendimiento, así como también por su nulo aporte a la hora de presionar para recuperar el balón y para bajar a generar juego lejos del área rival.

Miguel Borja fue criticado por los hinchas de River. (Foto: Prensa River).

“Borja equilibra y parece que no juega para nadie”, “Borja pedía cambio desde que arrancó el partido”, “Borja no apareció”, “El peor partido de Borja en el año”, “Borja no tiene ganas de jugar”, “Borja, el antigol”, “Hoy Borja fue uno menos”, “Hasta firmo que Solari entre por él”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas de River por el rendimiento del Colibrí.

El partido de Borja en números

4 remates (máximo de River)

8/14 pases correctos (57%)

7/13 duelos ganados (máximo con Paulo Díaz)

2/6 duelos aéreos ganados

