El defensor alcanzó la quinta tarjeta amarilla, cumplirá la suspensión frente a Racing y jugará ante el Xeneize en La Bombonera.

Este domingo por la noche, River goleó 3-0 a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada, el Millonario se impuso con suma claridad y se acomodó en ambas tablas de posiciones. Sin embargo, Lucas Martínez Quarta se hizo amonestar a propósito con un objetivo claro.

Lucas Martínez Quarta fue amonestado tras Belgrano – River.

Bien se sabe que el próximo domingo 1° de noviembre es el Superclásico del fútbol argentino, que paraliza a todo un país. En ese sentido, con el compromiso tan cerca en el horizonte, el zaguero central tomó una drástica decisión: recibir una tarjeta amarilla. Esto no fue una simple casualidad, sino una clara estrategia para decir presente frente a Boca.

Lo cierto es que, al término de la goleada contra Belgrano de Córdoba, Martínez Quarta llegó a la quinta amonestación en el campeonato y tendrá una fecha de suspensión. De esta manera, el Chino cumplirá el castigo ante Racing el próximo fin de semana. Eso sí, lo que ahora tiene asegurado es que podrá jugar en La Bombonera, lo que era un alto riesgo.

Lucas Martínez Quarta, defensor de River Plate. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que el defensor tenía 4 tarjetas amarillas en su poder y terminó el encuentro en el Estadio Mario Alberto Kempes sin recibir una pena. Por ese motivo, ni bien finalizó el cotejo se acercó al árbitro y le protestó una jugada sobre el final de forma efusiva. Como no podía ser de otra manera, Pablo Dóvalo lo amonestó por insistencia.

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Así las cosas, Martínez Quarta llega limpio de tarjetas al Superclásico y bien sabe que podrá estar a disposición de Leonardo Ponzio para enfrentar a Boca el próximo domingo 1° de noviembre cuando los dos gigantes del fútbol argentino se midan cara a cara en La Bombonera. Eso sí, vale aclarar que no podrá jugar contra Racing por la fecha 14.