Belgrano vs. River, por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Con la obligación de hacerse con la victoria para escalar y seguir soñando, el Millonario realiza una visita de riesgo a Belgrano.

Este domingo, bajo la órbita de la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Belgrano de Córdoba y River Plate se encuentran frente a frente en el Estadio Mario Alberto Kempes de dicha provincia y con el arbitraje de Pablo Dovalo.

Cabe destacar que los de Ricardo Zielinski, campeones vigentes del certamen doméstico después de haberle ganado aquella final al propio River, acuden a este partido en la zona alta de la tabla de posiciones y acumulando nada más ni nada menos que tres victorias en serie, entre las cuales se destaca el 1-0 contra Talleres en el Clásico de Córdoba.

Paralelamente, los dirigidos por Leonardo Ponzio llegan mientras transitan un andar completamente irregular, con una victoria, un empate y una derrota en sus últimas tres presentaciones. De hecho, el Millonario desembarcó en este partido sin margen de error y con grandes urgencias pensando en la tabla del Clausura y en la tabla anual.

Probables alineaciones de Belgrano y River

BELGRANO: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Ramiro Hernandes; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini.

RIVER: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

La previa de Belgrano vs. River

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Las posiciones del Torneo Clausura