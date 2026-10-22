Maxi López recordó un gesto inolvidable que River tuvo con él en el momento más triste de su vida

A lo largo de su historia, River sacó grandes jugadores de sus Divisiones Inferiores. Los casos más recientes son los de Claudio Echeverri, Franco Mastantuono, más atrás en el tiempo los de Julián Alvarez y Enzo Fernández, pero a comienzos de los 2000 también hubo grandes proyectos, entre ellos se destaca Maximiliano López.

Maxi López no tuvo una adolescencia sencilla. La muerte temprana de su padre lo marcó. En una conversación con Rodolfo D´Onofrio para Infobae, el atacante contó la importancia de River en ese momento: “Yo siempre fui rebelde, pero en ese momento me pegó mal y no quería jugar más al fútbol. Me afectó mucho, pero River me abrazó en ese momento“.

Además, dijo: “A mi viejo le diría que lo logre. Que pude ayudar a mi familia y también formar la mía. Me hubiese encantado que él me hubiese acompañado en ese proceso y que hubiese podido conocer a mis hijos”.

“No me olvido más la cara de él cuando me dieron mi primera camiseta de River con el leoncito. Me dijo: ´¿Sos feliz?´ y yo estaba con una sonrisa de oreja a oreja. River siempre fue familia. Yo tengo la fortuna de que mi hijo más grande juegue ahí y los otros dos en Excursionistas“, agregó Maxi.

Los números de Maxi López en River

Maximiliano Gastón López se formó en River y en 2001 tuvo su estreno en Primera División. Permaneció en Núñez hasta 2005 y en ese período disputó 69 partidos en los que marcó 16 goles, brindó 6 asistencias y conquistó tres títulos. En 2005 emigró a Barcelona.

Los mejores goles de Maxi López en River

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