"Me la juego": el tarotista de River dijo cómo saldrá el Superclásico

En la semana del Superclásico, los hinchas de River y Boca se aferran a lo que más les sirva para visualizarse como ganadores. Es por eso que la predicción de CAN Tarot, tarotista del Millonario, no pasó desapercibido. El pasado martes se refirió a la cita del fin de semana y fue contundente.

“Me la juego hoy”, arrancó diciendo en su cuenta de Twitter y agregó: “De haber un ganador, será River”. Además, en referencia a su última performance (había dicho que el Millo iba a ganar a Banfield y no salió), aclaró: “Para el que sabe o no, solo leo el tarot y amo hacerlo entre aciertos y desaciertos. Pero siempre fiel”.

Por otra parte, no se olvidó de hablar del resultado de la serie que el club de la Ribera tiene con Palmeiras: “Boca queda afuera de Laly (la Libertadores) con Palmeiras”. ¿Acertará?

Por el lado de Boca vieron otra cosa

Quien palpitó la cita del fin de semana fue Giorgio Armas, el astrólogo del Xeneize. Él, a diferencia de CAN Tarot, no ve un festejo riverplatense en el Alberto J. Armando: “¡Boca no perderá con River en la Bombonera!”. A ver quién tiene razón…

¿Qué canal transmite Boca vs River por el Superclásico de la Copa de la Liga?

El partido contará con la transmisión de las pantallas de ESPN Premium (relatos de Sebastián Vignolo y comentarios de Diego Latorre) y TNT Sports (relatos de Pablo Giralt y comentarios de Juan Pablo Varsky).

El primer Superclásico para Andrés Merlos

El árbitro designado por AFA para el Superclásico del domingo tendrá su primera experiencia en un Boca – River. Anteriormente, a Andrés Merlos le tocó dirigir clásicos como Banfield vs. Lanús en 2022, donde repartió una impresionante cifra de 14 tarjetas amarillas en un partido caliente.