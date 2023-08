No convenció a Demichelis y se va de River: ya lo quieren tres equipos de la LPF

Mientras se ultiman las que podrían ser las últimas incorporaciones del plantel, en River comenzaron una fuerte limpieza del plantel ya que Martín Demichelis no quiere tanta gente entrenando y por esto ya no será tan benevolente con los que no tendrán participación.

Sabiendo que no jugaría ni un minuto más en River pero con la posibilidad de entrenarse junto a sus compañeros, quién ya no tendrá la chance de seguir vistiendo la indumentaria del Millonario sería Agustín Fontana y por esto le buscan un destino urgente.

Ante este panorama en el que el delantero saldrá si o si del Millonario, ya comenzaron a caer varios llamados por él a las oficinas del Monumental y en las últimas horas se conoció que Godoy Cruz y Sarmiento están dispuestos a negociar por él.

Sumados a estos, el equipo que completa el triángulo y que viene consultando por él hace varios días es Colón de Santa Fe. Ante la posibilidad de perder a Wanchope Ábila, el hombre de River aparece como una opción viable para este mercado.

A Fontana también lo buscan desde el extranjero

Por otro lado, a Fontana también lo buscarían desde el extranjero y en la jornada del lunes hubo una comunicación con Boston River de la Primera División del fútbol uruguayo. Ubicado en el 9° lugar de la Zona 1, el conjunto verdirrojo quiere dar un salto de calidad.

+ La probable formación de River vs. Inter:

Para ese encuentro, el probable 11 inicial de River es: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco; Pablo Solari o Ignacio Fernández y Lucas Beltrán.