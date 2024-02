Si bien el libro de pases de verano de River se cerró con buenas incorporaciones, hay expectativa por los refuerzos que pueden llegar en junio. El Millonario buscará sumar a un centrodelantero y a alguna figura que rompa el mercado; entre ellos, un campeón del mundo.

Está claro que el nombre de Nicolás Otamendi despierta ilusión en Núñez, pero quien tiene la chance más concreta de pegar la vuelta es Germán Pezzella. El defensor, actualmente en el Betis, sueña con regresar y podría ser este mismo año.

Así lo informó el periodista Germán Balcarce: “Tuvo llamados para volver en el mercado de pases de mediados de 2023. En ese momento, su deseo era continuar al menos un año más en Europa. Una vez que concluya la temporada, analizará su futuro”.

Cabe aclarar que Pezzella tiene contrato con el conjunto español hasta el 30 de junio de 2025, lo que obligaría a River a negociar de club a club si es que quieren que llegue en el próximo mercado de pases. El futbolista ya expresó públicamente su deseo de volver.

Qué dijo Pezzella sobre volver a River

En diálogo con La Nación, el central declaró: “Ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club”.

“River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá, suceda”, cerró.