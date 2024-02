Con las incorporaciones de Nicolás Fonseca, Agustín Sant’Anna y Rodrigo Villagra, River se retiró del mercado de pases de verano, conformando así el plantel de cara a la primera parte del 2024, en la que disputarán la Copa de la Liga, la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores y Copa Argentina.

A pocos días del cierre de esta ventana de fichajes, como ha pasado en los últimos años, el Millonario también está latente a la posibilidad de incorporar a jugadores que ya tuvieron un paso por el club, y en las últimas horas un campeón de la Copa Libertadores del 2015 manifestó su deseo de regresar.

El mismo, es el defensor central de 32 años, Germán Pezzella, quien actualmente se encuentra en el Betis de España, donde es un referente, y en una entrevista con el Diario La Nación, confirmó que quiere volver a la institución de Núñez para tener su segundo paso, en el corto o mediano plazo.

“Ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club”, comenzó el también campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Además, agregó con respecto a su posible vuelta: “River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite”. Y cerró: “El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá, suceda”.

En cuanto a la situación futbolística de Pezzella, habitualmente es titular en el Betis de España, equipo al que llegó en agosto del 2021 y con el que tiene vínculo por una temporada y media más, finalizando el mismo el 30 de junio del 2025.

Para regresar a River, podría hacerlo libre a mediados del 2025, cuando tenga 34 años, y sino, desde la dirigencia del Millonario tendrán que hacer un esfuerzo económico para llegar a un acuerdo con el equipo español y poder comprar el pase para repatriar al zaguero central.

Los números de Germán Pezzella en Betis

Desde su llegada al club español en el 2021, el defensor central de 32 años disputó un total de 168 partidos, en los que anotó 6 goles y aportó una asistencia. Además, fue expulsado en 4 oportunidades, todas por roja directa, y se consagró campeón de la Copa del Rey 2021/22.

¿Cuánto vale el pase de Germán Pezzella?

Según el sitio especializado, Transfermarkt, el pase de Germán Pezzella tiene un valor de 5 millones de dólares, aunque River podría llevárselo por una cifra menor si el defensor hace fuerza para volver.