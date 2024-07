"No le mientan a nadie": el palo de Demichelis al periodismo antes de irse de River

Martín Demichelis se despidió de River tras un año y medio en el cargo, esto tras la decisión conjunta a la que llegaron con la directiva del Millonario en medio de una seguidilla de malos resultados y falta de respuesta del plantel al mensaje del DT. Fue así que, tras la victoria contra Sarmiento por 1-0, el entrenador optó por no recibir preguntas en conferencia de prensa para hacer un monólogo de salida.

Después de afirmar que le tocó “vivir la transición más difícil de esta institución”, el ex Bayern Múnich recordó una de las versiones que trascendió sobre lo ocurrido en la charla que mantuvo con los jugadores tras caer en Mendoza contra Godoy Cruz al quedar al borde de la destitución.

“Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie”, reclamó en primera instancia. Luego, Micho desarrolló: “Cuando perdimos con Godoy Cruz, me paré frente al grupo, terminé de hablar yo y el primero que levantó la mano para hablar fue el capitán. Siempre hubo diálogo muy respetuoso en todos los sentidos”.

Es que, a horas del pitazo final contra el Tomba (1-2), desde ciertos sectores del periodismo aseguraron que ningún futbolista había hablado después del DT tras haberle manifestado al grupo de jugadores que tenía la entereza suficiente para seguir en el cargo e intentar revertir los malos resultados que acompañaban al equipo. Lejos de confirmar la versión que generó revuelo entre los hinchas, Demichelis aseguró que su trato puertas para adentro en el vestuario terminó de la mejor manera.

Cómo tomó el vestuario su salida

En la misma declaración, Demichelis reveló que desde el Mundial de Sudáfrica 2010, donde la Selección Argentina de Diego Armando Maradona cayó contra Alemania en cuartos de final, “que no veía llorar tanto a un grupo de jugadores cuando les comuniqué la noticia”. Luego, el DT aseguró que el plantel mostró “un respeto que no se puede truchar”.

En su conferencia despedida, el entrenador expresó: “Me desviví por River. Cometí errores, está claro, pero créanme que sentí esta profesión que amo con un grandísimo sentido de pertenencia porque me crié en River. River me dio la posibilidad de ser profesional, de irme a Europa, de estar en Bayern Múnich. Estoy agradecido a los jugadores que me hicieron tres veces campeones”.