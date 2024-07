Con un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono, en el Estadio Más Monumental, por el partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga Profesional, River venció a Sarmiento de Junín por 1 a 0, en lo que fue la despedida de su entrenador, Martín Demichelis.

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador se presentó en conferencia de prensa, pero en la misma no hubieron preguntas, sino que utilizó el espacio para dar un mensaje de despedida del Millonario tras estar un año y medio en el cargo.

“Ayer le decía a los chicos que allá por 2015, después de tener una charla con el Tata Martino en la Copa América, que me dijo que iba a ser un gran entrenador y aproveche mi última etapa como jugador para prepararme, Pellegrini me dijo lo mismo. Después me tomé 6 años para prepararme de verdad, inspeccionar, descubrir y debatir.

Para lo que no me preparé y me quedó ese ítem pendiente fue para este tipo de despedidas, como la que tuve que afrontar ayer con los jugadores. No me preparé ningún monólogo, quiero ser lo más genuino posible, le prometí a mi mujer que iba a sonreír y ser feliz. Hoy volví a ser feliz. Quiero que sepan que fui, soy y seré hincha de River.

River es tan grande que está por encima de todos los nombres, a pesar de las ganas y las fuerzas, porque estaba convencido de que necesitábamos solo un partido para cambiar las energías y ser mejores, pero es lo mejor para todos, van a cambiar las energías. Fue un verdadero placer, estaré eternamente agradecido.

Martín Demichelis se despidió de River. (Foto: IMAGO/Fotobaires).

Me tocó vivir la transición más grande y difícil de la historia de esta institución, no solo por quien se fue sino que también por la transición de jugadores que tanto le dieron a la institución. Me vine a hacer cargo, con mucha dedicación, y a raíz de eso, desde que pisé Argentina, me convertí en un mal marido, mal padre, mal amigo, mal hermano.

Me desviví por River. Cometí errores, está claro, pero créanme que sentí esta profesión que amo con un grandísimo sentido de pertenencia porque me crié en River. River me dio la posibilidad de ser profesional, de irme a Europa, de estar en Bayern Munich. Estoy agradecido a los jugadores que me hicieron tres veces campeones.

El profe Pérez me dijo que fui el cuarto entrenador con quien compartió profesión, y que sepa valorar que en un año y medio ganamos tres títulos. Al ser mi primera etapa, fui aprendiendo con el andar, pero estuve preparado. Jugamos buenos partidos, otros no tanto. Como siempre el entrenador es el máximo responsable y me hago cargo de esta situación, que sacamos solo uno de 9 en los últimos tres partidos.

Después del empate de Godoy Cruz el equipo no representó el ADN riverplatense. No me voy de River porque soy hincha y soy socio. Mi mujer, que fue quien me acompañó junto a mis hijos se hicieron más fanáticos aún. Me quedó la herida de no volver como jugador, y volver como entrenador y ser campeón, me hizo muy feliz.

Algunos que quizá no me conocen pueden llegar a pensar de que voy a guardar rencor para con alguno. Cuando se termina un ciclo es fácil enojarse con cualquiera de cada uno de los principales responsables que llevan adelante esta institución. Le voy a estar eternamente agradecido a los dirigentes, a los dos mitos vivientes de esta institución (Francescoli y Ponzio), que jamás fueron irrespetuosos ni me dijeron cómo jugar.

Muchas gracias a todos ellos, gracias a todos los empleados, a todos los jugadores que me tocó dirigir. Quiero resaltar también a Marcelo Escudero, que viene haciendo un grandísimo trabajo en la Reserva, no es fácil ser el entrenador del segundo equipo y estuvo siempre al pie del cañón.

Gracias River, gracias a todos los hinchas, a los que creyeron desde un principio, a los que creyeron menos, a los que dudaban y a los que apoyaban. Simplemente, gracias. Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie porque, incluso en una de las últimas versiones, cuando perdimos con Godoy Cruz y hablé con el grupo, terminé de hablar yo e inmediatamente el capitán pidió la palabra.

Siempre hubo un diálogo con respeto. Desde el Mundial 2010 que no veo un vestuario que llore tanto como el de ayer cuando comuniqué que nos íbamos, eso es un sentido de pertenencia y un respeto que no se puede truchar. Gracias River, a los que estuvieron acá presentes y a los que están en todas partes del mundo. Clasificamos primeros en fase de grupos siendo el mejor de la general de la Copa Libertadores, pudiendo dejar la clasificación de local hasta la final. Tengo solo palabras de agradecimiento, fue un verdadero honor. Hasta la próxima”.

Los números de Martín Demichelis como DT de River Plate

En su año y medio como entrenador de River, Demichelis dirigió un total de 87 partidos, con un saldo de 52 victorias, 19 derrotas y 16 empates. Fue campeón de la Liga Profesional 2023, Trofeo de Campeones 2023 y de la Supercopa Argentina 2024.