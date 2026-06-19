River comenzó la excavación para las columnas que sostendrán el techo del Monumental

Las obras iniciaron en abril con estudios del suelo, pero recién en estos días se hizo la primera excavación clave.

Si bien el foco está puesto en el Mundial, en River no se detienen los trabajos en el Estadio Monumental. De hecho, en las últimas horas el club compartió un momento clave en lo que respecta a las obras de ampliación y techado del estadio: la primera excavación para que se coloque la primera columna que sostendrá la nueva estructura.

Según pudo saber Bolavip, serán unas 214 fundaciones alrededor del Estadio Monumental para que, una vez terminadas las mismas, se puedan colocar las 52 columnas que sostendrán tanto la quinta bandeja -que tendrá capacidad para 16 mil espectadores y será 360°- además del techo. Dicha etapa va a terminar recién en diciembre. Cabe destacar que las perforaciones tienen una profundidad de 25 metros.

Así mostró River cómo fue la primera excavación

“Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental“, anunció River en sus redes sociales.

🏟️🏗️ Un nuevo paso en la obra de ampliación y techado de nuestra casa



Continuando con los trabajos que comenzaron en abril, así fue la primera excavación para la ejecución de las fundaciones de la estructura que sostendrá la nueva tribuna 360° y el techado del Mâs Monumental. pic.twitter.com/OfA10tyO2k — River Plate (@RiverPlate) June 18, 2026

Cabe destacar que los trabajos comenzaron en el sector de la Sívori y que se colocaron fenólicos de color negro para señalizar la zona de trabajo, donde estuvo una grúa de gran magnitud. La vida social del club no se vio alterada por la excavación ya que desde Núñez consideran importante que no se altere el curso habitual de las actividades.

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club.

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La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

Así quedará el Estadio Monumental una vez que esté techado. (Foto: SBP).

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¿Cuánto costarán las obras en el Estadio Monumental?

A través de un comunicado oficial, River informó que la empresa que ganó la licitación realizará el trabajo a cambio de 145.085.227 dólares más IVA. Un detalle no menor es que la diferencia entre la oferta del Grupo ENG y quien salió segunda fue de 28%, pero en relación a la que fue tercera superó el 85%.

Los plazos de las obras

Desde que se dio a conocer la ampliación y el techado del Estadio Monumental se supo que la obra tendría una duración de cuatro años y que la localía se perderá en muy pocas oportunidades. Bolavip pudo saber que serían entre tres y cuatro partidos en todo este tiempo.

Si bien los trabajos se realizarán en simultáneo, las obras comenzarán por los cimientos de las columnas, luego se colocarán las mismas -serán 50- y al mismo tiempo se iniciará -se estima que será en 2028- la construcción de la quinta bandeja y del techado. Ya para 2029 se terminará ese proceso y se harán los retoques finales.

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River compartió renders de cómo se verá el Monumental con techo. (Foto: Prensa River).

Ascensores para subir a la quinta bandeja

La construcción de la quinta bandeja será encima de las actuales plateas altas, por lo que en lo que respecta a altura serán unos 40 metros para subir, lo que se puede comparar con un edificio de 14 pisos. Ante esta situación, según pudo saber Bolavip en excluisva, River contempló la construcción tanto de escaleras -que tendrán la misma estética de las actuales- y también de ascensores, con el fin de permitirle a los que concurran a la quinta bandeja de no tener que hacer un desgaste físico importante.

Un detalle no menor es que la altura total del Estadio Monumental, contemplando la máxima altura de la quinta bandeja y del techo será de 50 metros. Aprovechando esa situación, en River construirán un skywalk, que es una pasarela en la que se podrá caminar a la altura del techo, siempre con arneses de seguridad y es una experiencia única que ya se puede hacer en el Tottenham Hotspur Stadium.

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