Emanuel Mammana no continuará en River poniendo fin así a un segundo ciclo en el club que no resultó como había imaginado cuando decidió rescindir su contrato con el Zenit de Rusia y regresar en enero de 2022, coincidiendo con el último año de Marcelo Gallardo como entrenador del club. Con el arribo de Martín Demichelis como director técnico, el defensor completó apenas 12 partidos en el año y pese a querer quedarse a pelear por un lugar no recibió de parte de la dirigencia una propuesta para extender el vínculo que finalizará el 31 de diciembre.

A dos días de esa fecha, sabiendo ya que deberá buscar sitio en otro equipo para dar continuidad a su carrera, Mammana publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales con alto contenido sentimental, pero también con lugar para la polémica debido a que no hizo mención ni a Martín Demichelis ni a ningún otro integrante del actual cuerpo técnico. En cambio, sí agradeció a Marcelo Gallardo por darle la oportunidad de regresar a inicios del año pasado.

“Hoy me toca despedirme de mi segunda casa. Solo palabras de agradecimiento, especialmente para la persona que me dio la oportunidad de crecer como jugador y volver al más grande: Marcelo Gallardo. Agradecer a cada utilero, cocinero, cuerpo médico, que hacen un trabajo increíble y otro muy especial para cada hincha por el cariño y por el apoyo de siempre. Como ya lo dije, acá va a haber un hincha más para toda la vida”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

Hace aproximadamente un mes, el propio defensor se había encargado de desmentir que su falta de continuidad estuviera relacionada a distintas lesiones, exponiendo indirectamente que había sido una decisión futbolística del cuerpo técnico no contar con él en gran parte del año. “Lo de las lesiones es una mentira que inventaron los periodistas, porque no tengo ni tuve ninguna lesión. Después todo hincha lee lo que ponen y lo cree”, había aclarado.

¿Cuál fue el último partido de Mammana en River?

A diferencia de lo que sucedió con otros compañeros que dejaron el club, como Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Jonatan Maidana; Emanuel Mammana no tuvo la oportunidad de despedirse de River jugando. Muy por el contrario, disputó su último partido con la camiseta del Millonario el 3 de septiembre, en el partido que terminó con derrota 2-0 ante Vélez en Liniers.

Racing quiere a Mammana

La salida del defensor de River no significa que vaya a dejar el fútbol argentino, ni que tenga que ponerse objetivos deportivos menos ambiciosos. Recién llegado a Racing, Gustavo Costas lo incluyó en una lista de refuerzos que presentó a la directiva y estos podrían aprovechar la oportunidad de incorporarlo como jugador libre, teniendo que acordar solo su salario por contrato. La Academia ofrecería a Mammana la posibilidad de seguir peleando por objetivos importantes, tanto a nivel nacional como internacional. De todos modos, la decisión del jugador pasaría por volver a jugar en el exterior.

Los números de Mammana en River

A lo largo de sus dos ciclos como futbolista de River, Emmanuel Mammana disputó un total de 76 partidos oficiales con el club, 41 desde su regreso, aportando cuatro goles y una asistencia. Logró ganar un total de siete títulos, incluyendo el último Trofeo de Campeones para el que no estuvo entre los convocados, destacándose la coronación en la Copa Libertadores de 2015.