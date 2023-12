El vínculo de Emanuel Mammana con River finalizará el 31 de diciembre sin que haya habido intentos de prolongarlo y esto provocó el interés de gran cantidad de equipos del fútbol argentino de hacerse con sus servicios sin tener que pagar más dinero que el que pudiera resultar de la negociación de su contrato. San Lorenzo, Racing, Talleres, Vélez y Lanús lo tienen en la mira para el caso en que quisiera continuar jugando en el país.

Sin embargo, el defensor que regresó al Millonario a inicios del año pasado tras pasar cinco temporadas en el fútbol ruso, con Zenit y Sochi, entiende que pese a la falta de continuidad que tuvo este año tiene edad y condiciones para poder volver a jugar en el exterior, preferentemente en el fútbol europeo que también lo vio defender la camiseta del Olimpique de Lyon en Francia.

“Mammana tenía la intención de seguir en el club, pero queda libre y no tuvo un ofrecimiento de River para su continuidad. Si se termina de confirmar su salida, la prioridad es regresar al fútbol del exterior. El tema es recibir una oferta y que sea competitiva, no bajar de rango. El venía de jugar en el fútbol ruso, vino a la Argentina a intentar relanzar su carrera y no tuvo la continuidad que deseaba”, explicó Francisco Balbi en ESPN.

En esa búsqueda de una oferta tentadora que pudiera llegar desde el exterior, Mammana cuenta a su favor con encontrarse plenamente recuperado de la lesión en la rodilla que lo había marginado y entrenándose a la par de sus compañeros. Claro que la poca continuidad que le ha dado Martín Demichelis podría ser el gran impedimento para que ese ofrecimiento europeo pudiese llegar.

Racing, la opción argentina que más lo seduce

Según avanzó en ESPN el periodista Tomás Dávila, de los cinco equipos argentinos que están interesados en contar con Mammana en 2024 es la de Racing la opción que más interesa al defensor. “Su idea sería continuar su carrera en Europa, pero no descarta para nada la oferta de Racing, que le haría un contrato por dos años”, señaló.

En River programan más bajas que altas

Con un plantel que se volvió demasiado numeroso este año, los planes de la dirigencia y el cuerpo técnico de River para 2024 coinciden en buscar una reducción que daría lugar a más bajas que altas en el mercado de pases. Además de Emanuel Mammana, otros jugadores que dejarían el club son Jonatan Maidana, que ya comunicó que no seguirá; y Enzo Pérez, quien podría continuar el mismo camino y buscar nuevo destino. Además, se espera que David Martínez, Agustín Palavecino y Andrés Herrera también se vayan, sumado a que Nicolás de la Cruz ya tiene acordada su llegada a Flamengo.

Los jugadores que vuelven de sus préstamos

Aunque River volverá a recibir a varios futbolistas de su propiedad que finalizan sus cesiones en otros equipos, Martín Demichelis no estaría pensando en retener a ninguno de ellos. Algunos de los jugadores en cuestión, probablemente los de mayor renombre, son Cristian Ferreira, Augusto Batalla, Alex Vigo y Tomás Galván.