Por qué no juega Miguel Borja en River vs. Lanús por la Liga Profesional 2024

River se enfrenta a Lanús por la sexta fecha de la Liga Profesional en la que se está dando la reanudación del campeonato local tras el parate de más de un mes por la Copa América 2024. Ambos equipos buscarán sumarse al pelotón de arriba e intentarán quedarse con los tres puntos en el Monumental.

El Millonario, de la mano de Martín Demichelis, dispondrá de una formación inédita en la que no contará con Franco Armani en el arco y tampoco tendrá a Miguel Borja en la formación inicial. Sin embargo, sus variantes serán diferentes casos, ya que a Armani lo reemplazará el flamante refuerzo Jeremías Ledesma y con el colombiano lo hará Pablo Solari.

¿Y por qué no juega Borja? Por la misma razón que Armani. El delantero cafetero no estará disponible debido a que solo tuvo un entrenamiento desde que regresó a River de la Copa América y tuvo muy pocas jornadas de descanso desde el certamen internacional. Por eso mismo, Demichelis optó por no utilizarlo de arranque. Adam Bareiro no lo reemplazará debido a que confía en su dupla del semestre pasado, formada con Facundo Colidio y Pablo Solari.

La formación confirmada de River

Martín Demichelis confirmó a estos XI para el duelo ante Lanús: Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Diaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio.

La formación confirmada de Lanús

Ricardo Zielinski dispondrá de la siguiente formación ante River en el Monumental: Alan Aguerre; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Abel Luciatti, Braian Aguirre; Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Nery Domínguez, Marcelino Moreno; Dylan Aquino o Jonathan Torres y Leandro Díaz.

Cuerpo arbitral completo para River-Lanús

El árbitro principal será Fernando Rapallini y estará acompañado de la siguiente delegación arbitral: