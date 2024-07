El arquero de River no estará presente en el duelo ante el Granate y su lugar será ocupado por Jeremías Ledesma. Enterate el motivo.

Por qué no juega Franco Armani en River vs. Lanús por la Liga Profesional 2024

River vuelve al rodaje de manera oficial tras el parate por la Copa América y enfrenta a Lanús por la fecha 6 de la Liga Profesional 2024 en el Estadio Monumental del barrio de Núñez. Desde las 15 horas de este domingo 21 de julio, los dirigidos por Martín Demichelis y los de Ricardo Zielinski buscarán quedarse con tres puntos importantes en la reanudación del torneo.

Ambos equipos se encuentran en la zona alta de la tabla pero lejos de los puestos de la pelea por el título, ya que River marcha 9° y Lanús 13° con 9 y 8 puntos respectivamente. Debido a la importancia de dicho duelo, los dos entrenadores irán con lo mejor disponible, aunque Demichelis no pondrá algunos de los refuerzos en el campo de juego desde el inicio.

Sin embargo, el DT optó patear el tablero en el arco y no contará con Franco Armani, para que Jeremías Ledesma haga su debut oficial tras haber disputado los dos partidos de la pretemporada.

Jeremías Ledesma será titular

El ex arquero de Atlético Nacional no jugará por decisión del entrenador por la escasa cantidad de entrenamientos que lleva desde su regreso con la Selección Argentina en la Copa América 2024. Además de Ledesma, Gattoni será otro refuerzo que hará su debut oficial como titular, y tras su regreso, Felipe Peña Viafore también será inicialista ante su ex equipo en el Monumental. Adam Bareiro y Franco Carboni irán al banco de suplentes.

La formación confirmada de River

Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Diaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro; Manuel Lanzini, Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio.

La formación confirmada de Lanús

Ricardo Zielinski dispondrá de la siguiente formación ante River en el Monumental: Alan Aguerre; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Abel Luciatti, Braian Aguirre; Ramiro Carrera, Raúl Loaiza, Nery Domínguez, Marcelino Moreno; Mateo Zanabria y Leandro Díaz.

Cuerpo arbitral completo para River-Lanús

El árbitro principal será Fernando Rapallini y estará acompañado de la siguiente delegación arbitral: