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Por qué no juega Sebastián Driussi hoy en River vs. Belgrano por el Torneo Clausura 2026

El Millonario visita al Pirata en el Estadio Mario Alberto Kempes, pero sin su máximo goleador de la temporada.

Sebastián Driussi, delantero de River Plate.
© GettySebastián Driussi, delantero de River Plate.

Este domingo por la noche, River visita a Belgrano por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en el Estadio Mario Alberto Kempes con ambas parcialidades, es determinante para empezar a definir la Tabla Anual. Sin embargo, en esta oportunidad la sorpresa es la llamativa ausencia de Sebastián Driussi en la formación inicial.

Cabe recordar que el delantero venía siendo titular indiscutido en los últimos encuentros del conjunto de Núñez, principalmente desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino tras la salida de Eduardo Coudet. Pese a eso, en esta ocasión no es parte del equipo que está desde el arranque frente al Pirata en un duelo trascendental.

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Sebastián Driussi, delantero de River Plate. (Getty Images)

Sebastián Driussi, delantero de River Plate. (Getty Images)

Lo cierto es que Sebastián Driussi no juega para evitar una lesión. Al término del partido ante Sarmiento, debió ponerse hielo ya que había finalizado con lo justo. Por ese motivo, no es titular ante Belgrano en una clara decisión del director técnico para administrar cargas de cara al futuro inmediato. Así las cosas, ocupa un lugar en el banco de suplentes.

La formación de River ante Belgrano

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

Ver también

Belgrano vs. River, por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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