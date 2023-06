La era de Martín Demichelis tendrá su primer partido sin margen de error. A River solo le sirve ganar si quiere llegar tranquilo a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero del otro lado estará Fluminense. El Millonario buscará sumar de a tres para depender de sí mismo, pero no todo estará perdido si el resultado no se da.

Si no quieren quedarse hasta tarde mirando The Strongest vs. Sporting Cristal, el Millonario deberá quedarse con la victoria. Sin embargo, teniendo en cuenta el antecedente de estos dos equipos en esta copa (triunfo 5-1 para los brasileros), no es descabellado que el Flú rescate algo del Monumental. ¿Qué pasa si empatan?

Lo cierto es que, de igualar, los de Martín Demichelis pasarán a depender de lo que pase en la altura. Si los bolivianos ganan, River quedará eliminado de la Copa Libertadores y llegará a la última jornada únicamente con chances de clasificar a la Copa Sudamericana.

Si también hay empate en la altura, River deberá ganarle a The Strongest en la última fecha y esperar que Fluminense no caiga con Sporting Cristal. En cambio, si los peruanos derrotan a los bolivianos esta noche, el Millonario deberá sumar de a tres en la última fecha y esperar que Sporting Cristal pierda en Brasil.

En resumen: un empate de River contra Fluminense obligará a los hinchas a mirar The Strongest – Sporting Cristal rezando que no haya victoria del local.