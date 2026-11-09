River buscará cortar una racha negativa de 94 años ante Lanús

El Millonario recibirá en el Estadio Monumental al Granate por los octavos de final del Torneo Clausura.

El pasado domingo llegó a su fin la temporada regular y ya quedó definido cómo será el cuadro del playoffs. River, cuarto en la Zona B se verá las caras ante Lanús, el quinto de la Zona A. Los de Leonardo Ponzio se medirán en el Estadio Monumental al Granate durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre, aunque todavía no se sabe con exactitud la fecha ni el horario de este compromiso.

Para River será un partido de suma importancia, ya que la única chance que tiene de clasificar a la Copa Libertadores 2027 es siendo campeón del Torneo Clausura. El rival no será sencillo y la historia reciente en duelos de eliminación directa así lo demuestra.

El usuario de X, @lahistoriariver, relevó cómo fueron las seis veces que el Millonario y el Granate se midieron en instancias de eliminación directa y las estadísticas son adversas para los de Núñez, que solamente se impusieron una sola vez: en 1932, en el marco de las semifinales de la Copa Competencia, luego fueron cinco victorias para los del Sur del Gran Buenos Aires.

Todas las series mano a mano entre River y Lanús

Copa Competencia 1932 | River 4 – 3 Lanús (resultado global)

Copa Beccar Varela 1934 | River 0 – 1 Lanús

Copa Sudamericana 2009 | River 1 – 3 Lanús (resultado global)

Copa Sudamericana 2013 | River 1 – 3 Lanús (resultado global)

Supercopa Argentina 2017 | River 0 – 3 Lanús

Copa Libertadores 2017 | River 3 – 4 Lanús (resultado global)

River y Lanús empataron 1 a 1 la última vez que se vieron las caras, fue en 2025. (Foto: Getty).

Así quedaron los cruces del Torneo Clausura

Lado izquierdo de la llave

Instituto (1°A) – Huracán (8°B)

River (4°B) – Lanús (5°A)

Argentinos (2°B) – Independiente (7°A)

Vélez (3°A) – Belgrano (6°B)

Lado derecho de la llave

Rosario Central (1°B) – Gimnasia (M) (8°A)

Defensa (4°A) – Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) – Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia LP (3°B) – Newell’s (6°A)

¿Cuándo se juegan los octavos de final?

Si bien todavía no se ha confirmado el cronograma oficial, lo cierto es que los octavos de final del Torneo Clausura 2026 se llevarán a cabo durante el fin de semana del 21 y 22 de noviembre.

Publicidad

Las posiciones del Clausura

DATOS CLAVE