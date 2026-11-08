Jorge Brito, expresidente de River, señaló a Federico Beligoy: “Deben cambiar a este tipo”

El antiguo dirigente del Millonario le pidió a Chiqui Tapa que modifique al director nacional de arbitraje de la AFA para más transparencia.

Jorge Brito se sumó a las críticas por el arbitraje en la Liga Profesional. Tras las quejas de Stefano Di Carlo y Rodolfo D’Onofrio, el expresidente de River Plate habló en eltrece y señaló a Federico Beligoy como el gran responsable del momento que vive el fútbol argentino.

“Si Tapia y la AFA quieren armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deben hacer es cambiar a este tipo, Federico Beligoy, quien reconoce y dice que la única manera de manejar los arbitrajes es a dedo, así me lo dijo a mí hace diez años“, comentó Brito.

Jorge Brito, expresidente de River Palte (Getty Images)

“Yo creo que caímos en lo peor que le puede pasar a un deporte, a creer que todo está digitado y que no es real. Y que está ya manejado antes que arranque el partido. Y yo creo que eso es muy grave”, completó el exdirigente.

Por último, Jorge Brito corrió del foco al presidente de la AFA: “A mí no me consta que esto lo maneje directamente Tapia. Lo que sí me consta es que la metodología de selección de árbitros la elige Beligoy“.

Cabe mencionar que Federico Beligoy es, desde julio de 2018, el director nacional de arbitraje de la AFA. Antes de eso había sido árbitro profesional hasta el 11 de mayo de 2018.

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Lanús o Defensa y Justicia, los posibles rivales de River en octavos

Este mismo lunes por la noche se define el contrincante de River en los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Lo que ya se sabe es que será en el Estadio Monumental, pero resta conocer al rival de turno. Sin embargo, lo que se puede adelantar es que sería Defensa y Justicia o Lanús. Por ahora son lo de Varela, aunque si el Granate vence a Central Córdoba será quien visite Núñez.

En síntesis