River hace números: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual

El formato del fútbol argentino cuenta con muchas particularidades y una de ellas es el modo de clasificación a las copas internacionales del próximo año. River, de 2026 sumamente irregular, todavía aspira a meterse en la Copa Libertadores 2027 y para eso tiene dos opciones: sale campeón del Torneo Clausura o lo hace mediante los cupos que brinda la Tabla Anual para aquellos equipos que no obtengan títulos.
Los tres primeros equipos de la Tabla Anual -los dos primeros de manera directa y el tercero inicia su camino en la Fase 2- se clasifican a la Copa Libertadores. A falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular, River está séptimo en la Anual y no depende de sí mismo para ganar un cupo para disputar el torneo más importante de Sudamérica.
¿Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual?
River cuenta con 52 puntos y deberá ganar los dos partidos que le quedan. Por otro lado, debe esperar que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen seis puntos, que Vélez no saque más de tres y que Rosario Central no obtenga no más de dos. Con ese escenario, los de Ponzio quedarían al menos terceros, pero si Boca y Argentinos pierden sus dos partidos, los de Núñez se quedarían con la Anual, algo bastante improbable y utópico hoy en día.
Ahora bien, si River saca 4 de los 6 puntos, el panorama ya es más complejo, pero no imposible. Para quedar en zona de clasificación a la Libertadores 2027, los de Núñez deben esperar que Rosario Central pierda los dos partidos, que Vélez como mucho saque un punto y que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen más de dos.
Se pueden liberar cupos
Suponiendo que River quede cuarto o quinto en la Tabla Anual, igualmente puede clasificar a la Copa Libertadores 2027. Eso se debe a que alguno de los equipos que queden arriba -hoy en día serían Boca, Argentinos y Rosario Central- ganen el Torneo Clausura y de esa manera liberarían un cupo para el cuarto de la Anual. Por otro lado, si Boca gana la Sudamericana, también liberará un cupo.
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¿Qué le queda a los equipos que están arriba en la Anual?
- Boca (57) | River (local) y Defensa y Justicia (local)
- Argentinos Juniors (57) | Atlético Tucumán (visitante) y Huracán (local)
- Rosario Central (56) | Sarmiento (visitante) y Estudiantes de Río Cuarto (local)
- Vélez (55) | San Lorenzo (local) y Unión (visitante)
- Instituto (53) | Estudiantes (visitante) y Newell´s (local)
- Independiente Rivadavia (53) | Banfield (local) y Gimnasia de Mendoza (visitante)
- River (52) | Boca (visitante) y Aldosivi (visitante)
River se prepara para el Superclásico del próximo domingo. (Foto: Prensa River).
Así está la Tabla Anual 2026
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
La tabla de posiciones del Clausura
DATOS CLAVE
- River Plate suma 52 puntos y está séptimo en la Tabla Anual.
- River Plate busca clasificar a la Copa Libertadores 2027 por Clausura o Tabla Anual.
- Los tres primeros de la Tabla Anual obtienen cupos para la Copa Libertadores.