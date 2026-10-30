River hace números: qué necesita para clasificar a la Copa Libertadores por la Tabla Anual

El Millonario debe enfrentar a Boca y Aldosivi en condición de visitante en las últimas dos jornadas de la temporada regular.

El formato del fútbol argentino cuenta con muchas particularidades y una de ellas es el modo de clasificación a las copas internacionales del próximo año. River, de 2026 sumamente irregular, todavía aspira a meterse en la Copa Libertadores 2027 y para eso tiene dos opciones: sale campeón del Torneo Clausura o lo hace mediante los cupos que brinda la Tabla Anual para aquellos equipos que no obtengan títulos.

Los tres primeros equipos de la Tabla Anual -los dos primeros de manera directa y el tercero inicia su camino en la Fase 2- se clasifican a la Copa Libertadores. A falta de dos fechas para el cierre de la temporada regular, River está séptimo en la Anual y no depende de sí mismo para ganar un cupo para disputar el torneo más importante de Sudamérica.

¿Qué necesita River para clasificar a la Libertadores 2027 mediante la Tabla Anual?

River cuenta con 52 puntos y deberá ganar los dos partidos que le quedan. Por otro lado, debe esperar que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen seis puntos, que Vélez no saque más de tres y que Rosario Central no obtenga no más de dos. Con ese escenario, los de Ponzio quedarían al menos terceros, pero si Boca y Argentinos pierden sus dos partidos, los de Núñez se quedarían con la Anual, algo bastante improbable y utópico hoy en día.

Ahora bien, si River saca 4 de los 6 puntos, el panorama ya es más complejo, pero no imposible. Para quedar en zona de clasificación a la Libertadores 2027, los de Núñez deben esperar que Rosario Central pierda los dos partidos, que Vélez como mucho saque un punto y que Independiente Rivadavia e Instituto no saquen más de dos.

Se pueden liberar cupos

Suponiendo que River quede cuarto o quinto en la Tabla Anual, igualmente puede clasificar a la Copa Libertadores 2027. Eso se debe a que alguno de los equipos que queden arriba -hoy en día serían Boca, Argentinos y Rosario Central- ganen el Torneo Clausura y de esa manera liberarían un cupo para el cuarto de la Anual. Por otro lado, si Boca gana la Sudamericana, también liberará un cupo.

¿Qué le queda a los equipos que están arriba en la Anual?

Boca (57) | River (local) y Defensa y Justicia (local)

| River (local) y Defensa y Justicia (local) Argentinos Juniors (57) | Atlético Tucumán (visitante) y Huracán (local)

| Atlético Tucumán (visitante) y Huracán (local) Rosario Central (56) | Sarmiento (visitante) y Estudiantes de Río Cuarto (local)

| Sarmiento (visitante) y Estudiantes de Río Cuarto (local) Vélez (55) | San Lorenzo (local) y Unión (visitante)

| San Lorenzo (local) y Unión (visitante) Instituto (53) | Estudiantes (visitante) y Newell´s (local)

| Estudiantes (visitante) y Newell´s (local) Independiente Rivadavia (53) | Banfield (local) y Gimnasia de Mendoza (visitante)

| Banfield (local) y Gimnasia de Mendoza (visitante) River (52) | Boca (visitante) y Aldosivi (visitante)

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River se prepara para el Superclásico del próximo domingo. (Foto: Prensa River).

Así está la Tabla Anual 2026

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Newell’s – 36 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

La tabla de posiciones del Clausura

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