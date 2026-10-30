Maidana respaldó a Ponzio, valoró la actitud de River y dio las 3 claves para ganar el Superclásico

El Millonario visitará al Xeneize el próximo domingo a partir de las 15 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura.

En los últimos años, River tuvo verdaderos caudillos y uno de los que se ganó su lugar en la historia -pese haber pasado por Boca- es Jonatan Ramón Maidana. Un líder silencioso que predicaba con el ejemplo y que obtuvo el amor de los hinchas a base de sacrificio, entrega y enormes rendimientos en un sector clave del campo de juego.

Junto a Joni, otro de los grandes pilares de la primera etapa de Marcelo Gallardo fue Leonardo Ponzio, quien hoy en día se desempeña como entrenador del primer equipo. En la previa del Superclásico, Jonatan Ramón Maidana dialogó con Pasión Monumental y palpitó lo que será la visita del próximo domingo a La Bombonera.

Maidana respaldó a Leonardo Ponzio en la antesala del Superclásico: “El equipo está trabajando para tratar de darle una alegría a la gente. Creo que con Leo Ponzio a la cabeza están evolucionando de buena manera. Todos juntos y unidos van a tirar para adelante, ojalá consigan un buen resultado”.

Además, dijo cómo deben jugarse este tipo de partidos y dio tres claves para ganar: “En este tipo de partidos no hay lugar para miedo. Ojalá puedan conseguir un buen resultado, en estos duelos importa la intensidad, el compromiso y la actitud. El equipo tiene bastante actitud y huevos para jugar“.

Maidana encabeza la salida a La Bombonera en la ida de la final de la Libertadores 2018. (Foto: Getty).

Maidana, con historial positivo vs. Boca

En sus dos ciclos en River, Jonatan Maidana disputó 20 Superclásicos con la casaca del Millonario. El historial para el caudillo es positivo ante el rival de toda la vida con 7 partidos ganados, 8 empatados y 5 perdidos. Sin lugar a dudas, la victoria más importante de Joni en cancha ante el Xeneize fue el 9 de diciembre de 2018 por la vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018.

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Maidana levanta la Copa Libertadores en el Bernabéu. (Foto: Getty).

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