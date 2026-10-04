River hoy: el dinero que ingresa por la Selección, habló Prestianni y más

En medio del parate por la fecha FIFA, River sigue entrenando de cara al próximo compromiso por el Torneo Clausura, frente a Estudiantes de Río Cuarto. Mientras tanto, el club recibirá una importante cifra a cambio de alquilar el estadio para la fecha FIFA.

River recibirá un millón de dólares por alquilar el Monumental

Tanto ante Burkina Faso como contra Benín, la Selección Argentina hará las veces de local en el Estadio Monumental, la casa de River. Si bien la AFA pidió al cesión de la cancha, desde el club de Núñez se negaron, por lo que recibirán una importante cifra.

Al Millonario le corresponde el 10% de la recaudación total: alrededor de 800 millones de pesos y otros 150 millones de pesos en concepto de gastos fijos. Por tal motivo, River embolsaría en torno a 950 millones de pesos, lo que se traduce en poco más de 620 mil dólares por cada amistoso de la Selección en el Monumental.

Como en esta fecha FIFA se disputarán dos partidos en Núñez, el club embolsará alrededor de 1,2 millones de dólares por los amistosos de la Selección Argentina ante Burkina Faso y Benín.

Prestianni habló sobre los rumores de River

Luego de la victoria de la Selección Argentina ante Burkina Faso, en la que convirtió un gol, Prestianni se refirió a estos rumores y allí afirmó que su foco está en seguir en el viejo continente, por lo que momentáneamente descartó la posibilidad de llegar al elenco de Núñez.

“No, no, ya lo dije antes. Tengo 20 años, estoy en Europa, pasando un momento muy bueno; mi idea es seguir varios años más y seguir adaptándome allá. El día de mañana uno no sabe lo que puede pasar pero ahora el foco está en Europa”, soltó el delantero de Benfica.

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Mastantuono y los buenos recuerdos en el Monumental

En la goleada de la Selección Argentina ante Burkina Faso, Franco Mastantuono ingresó desde el banco de suplentes y nuevamente aprovechó su oportunidad, ya que, tras un buen pase de Flores, convirtió su primer tanto con la mayor, que significó el 6 a 0 parcial.

Tras el encuentro, el volante de Fiorentina habló con los medios y le tiró un guiño a River. “Siempre jugar con la camiseta de Argentina es especial, jugar en esta cancha que me trae buenos recuerdos también lo es”, expresó el futbolista de 19 años sobre su vuelta a la Selección y al Estadio Monumental.