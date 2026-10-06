River hoy: homenaje a Messi, mensaje de los ex compañeros y el XI vs. Estudiantes (RC)

Todas las novedades del Millonario de este martes 6 de octubre, con el foco puesto en la despedida de Messi de la Selección Argentina.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 6 de octubre de 2026, a días de enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura. La formación que pondría Leonardo Ponzio, el homenaje a Lionel Messi en la antesala de su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, el mensaje de los miembros del plantel que compartieron con la Pulga en el combinado nacional y la joya que firmó su primer contrato con el club.

La probable formación de River vs. Estudiantes de Río Cuarto

El próximo sábado 10 de octubre, River recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental por la fecha 12 del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Leonardo Ponzio. (Foto: Prensa River).

Homenaje de River a Messi

Finalmente llegó el día que nadie quería que llegue: Lionel Andrés Messi disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Deja recuerdos imborrables y un legado para las generaciones que siguen. La última función de la Pulga con la Albiceleste será este martes desde las 20 horas en el Estadio Monumental y River aprovechó la oportunidad para homenajear al 10.

En el anillo interno del Estadio Monumental hay una serie de pantallas en las que, habitualmente, están los futbolistas del plantel de River en primer plano con sus nombres y los números que utilizan, pero en esta oportunidad, la casa del Millonario cambió.

En todas las pantallas del anillo interno del Monumental aparecen distintos momentos de Lionel Messi jugando en la cancha de River. También hay una pantalla en la que está el 10 con la casaca de la Selección, los títulos que obtuvo, la leyenda: “Gracias, capitán”, acompañado de las siglas del club.

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El Monumental se prepara para la última función del 🔟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/J7vjRRYEY5 — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

El mensaje de los jugadores de River a Messi

Horas previas al partido ante Benín, en su cuenta oficial River subió un video en el que Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Correa, Thiago Almada, Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, compañeros suyos en la Selección, le dejaron mensajes de cariño.

Otamendi : “En su último partido, en la cancha más linda del mundo para mí, creo que es algo único. Leo necesita retirarse a lo grande y creo que tiene que disfrutarlo. Va a ser una noche única, especial. Es una leyenda, el mejor jugador de la historia y es un privilegio compartir estos momentos”.

: “En su último partido, en la cancha más linda del mundo para mí, creo que es algo único. Leo necesita retirarse a lo grande y creo que tiene que disfrutarlo. Va a ser una noche única, especial. Es una leyenda, el mejor jugador de la historia y es un privilegio compartir estos momentos”. Correa : Lo que me va a quedar siempre en mi memoria y en mi corazón fue el abrazo que me dio cuando salimos campeones del mundo y las palabras que me dijo ahí. Darte las gracias por todo lo que nos enseñaste, por toda tu trayectoria y simplemente agradecerte y que sea feliz junto a tu familia”.

: Lo que me va a quedar siempre en mi memoria y en mi corazón fue el abrazo que me dio cuando salimos campeones del mundo y las palabras que me dijo ahí. Darte las gracias por todo lo que nos enseñaste, por toda tu trayectoria y simplemente agradecerte y que sea feliz junto a tu familia”. Montiel : “Salimos campeones del mundo, fue una locura compartirlo con él, fue un sueño. Se lo merece por la persona que es, que comparta su momento con la gente. Estoy feliz por él y le deseo lo mejor a él y su familia”.

: “Salimos campeones del mundo, fue una locura compartirlo con él, fue un sueño. Se lo merece por la persona que es, que comparta su momento con la gente. Estoy feliz por él y le deseo lo mejor a él y su familia”. Acuña : “Fue muy importante para mí llegar a la selección y que esté él. Tuve la oportunidad de jugar con él y vivirlo desde adentro. Creo que fue una alegría muy grande cuando lo conocí. Le agradezco por todo lo que nos dio, lo que hizo por la selección”.

: “Fue muy importante para mí llegar a la selección y que esté él. Tuve la oportunidad de jugar con él y vivirlo desde adentro. Creo que fue una alegría muy grande cuando lo conocí. Le agradezco por todo lo que nos dio, lo que hizo por la selección”. Martínez Quarta : “Todo lo que fue como persona, también la humildad que ha transmitido a todos. Ojalá pueda tener la despedida que se merece”.

: “Todo lo que fue como persona, también la humildad que ha transmitido a todos. Ojalá pueda tener la despedida que se merece”. Almada: “Estaba muy nervioso, creo que le pasa a todo el mundo cuando lo conoce por primera vez. La primera vez que le pedí una foto fue en el predio de Manchester City. Le agradezco por todo, lo quiero muchísimo y lo voy a extrañar”.

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La joya de Inferiores que firmó su primer contrato

Es un hecho: Bruno Cabral, una de las grandes joyas que tiene River Plate en sus divisiones inferiores, estampó la firma en su primer contrato profesional. Así, con solamente 16 años de edad, el delantero que saltó a la fama en 2025 gracias a su enorme participación en la Messi Cup aseguró su permanencia en la institución Millonaria.

Cabral, nacido en agosto de 2010, obtuvo el año pasado el récord de ser el máximo goleador de todas las divisiones inferiores del fútbol argentino, despachándose con nada más ni nada menos que 51 anotaciones al cabo de 36 partidos. Sí, números completamente fuera de lo común, con más festejos que presentaciones.

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Bruno Cabral firmó su primer contrato con River, el cual se prolonga hasta diciembre de 2028. Es decir, por dos temporadas más. Paralelamente, la entidad que tiene a Stefano Di Carlo como máxima autoridad continuó con una política que viene implementando desde hace tiempo y le colocó una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Bruno Cabral. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE

River Plate prepara la formación para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto en el Clausura.

prepara la formación para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto en el Clausura. Lionel Messi recibió un mimo de River antes de su último partido con Argentina.

recibió un mimo de River antes de su último partido con Argentina. Una joya juvenil firmó su primer contrato profesional con el club de Núñez.