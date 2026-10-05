Tobías Andrada recibió el alta médica y volvería a la titularidad en River

El volante se recuperó de su lesión en el muslo y podrá jugar ante Estudiantes de Río Cuarto.

Luego de un importante parate por la fecha FIFA más la suspensión del encuentro ante Sarmiento, River se prepara para volver al ruedo y recibir a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental, en el marco de la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura.

De cara a este compromiso, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, recibió una buena noticia debido a que Tobías Andrada se recuperó de la lesión muscular que lo hizo salir en la derrota ante Huracán, y de esta manera se perfila para ser titular ante el León del Imperio.

El volante de 19 años había sufrido un traumatismo de muslo en la pierna derecha en la victoria ante Atlético Tucumán, y como consecuencia de la misma llegó con lo justo ante el Globo. Allí la molestia empeoró, por lo que no solo pidió el cambio en ese partido, sino que también quedó marginado de los amistosos de la Selección Argentina.

Así las cosas, con Andrada recuperado, Ponzio aguarda por la recuperación de Aníbal Moreno y Thiago Almada para definir el mediocampo titular. En cuanto al ex Palmeiras, ya dejó atrás su lesión lumbar, por lo que cuenta con chances de volver a la titularidad ante Estudiantes de Río Cuarto.

Por el lado de Almada, debido a que sufrió un desgarro de cuádriceps ante Huracán, podría quedar marginado de este partido y recién volver en la visita ante Sarmiento en Junín el miércoles 14, o bien el fin de semana siguiente, ante Belgrano de Córdoba en el Mario Alberto Kempes.

La posible formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

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