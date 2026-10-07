Tras realizar una breve pretemporada, el Millonario retomará sus compromisos con la necesidad de sumar bien en los partidos que restan.

River Plate se prepara para volver a competir en el Torneo Clausura 2026 con la urgencia de ganar para volver a meterse entre los 8 mejores de la Zona B. Ante Estudiantes de Río Cuarto, el próximo sábado, el Millonario se reencontrará con su público en el Estadio Monumental.

Por el rival y la localía, es el escenario ideal para que los de Leonardo Ponzio intenten volver a la victoria y a la zona de clasificación. En ese contexto, los de Núñez recibieron una buena noticia este miércoles pensando en el choque ante los cordobeses.

Es que Aníbal Moreno se recuperó de sus molestias y ya está a la par de sus compañeros y a disposición de Ponzio para los próximos compromisos. El mediocampista podría volver a sumar minutos ante Estudiantes de Río Cuarto.

Moreno viene de estar afuera de las canchas por una molestia en la zona lumbar a raíz de una discopatía. Finalmente, el dolor cesó y el exvolante de Palmeiras ya está listo para volver a aportar.

Aníbal Moreno en su último partido en River. (Foto: Getty)

Su último partido en cancha había sido la vuelta ante Independiente Santa Fe que significó la eliminación del equipo en Copa Sudamericana, el 26 de agosto. Aquella noche disputó 82 minutos.

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La posible formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, el once del Millonario sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

La tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

Aníbal Moreno se recuperó de su discopatía lumbar y está disponible en River.

se recuperó de su discopatía lumbar y está disponible en River. River Plate enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental.

enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto el sábado en el Monumental. 26 de agosto fue el último partido de Moreno ante Independiente Santa Fe.