Hace tiempo que los dirigentes de River están buscando el retorno de Roberto Pereyra, quien se encuentra en el fútbol italiano defendiendo la camiseta de Udinese. Tras acordar su continuidad hasta junio del 2024, el tucumano empieza a pensar en el futuro.

Por el momento, desde Udinese no se sentaron con el ex Juventus y Watford para acordar su renovación contractual, y en las últimas horas la prensa italiana aseguró que en el futuro podría tener un cambio de equipo.

Según pudo reportar La Gazzetta dello Sport, es Massimiliano Allegri quien desea volver a dirigir a Pereyra y que desde Juventus consultaron por la decisión que tomará de cara a mitad de año. Y en Údine lo cotizaron en 4 millones de euros.

A pesar del elevado valor que puso Le Zebrette, el entrenador de la Vecchia Signora cree que puede convencer al ex mediocampista de River de retornar a Turín una vez que finalice su vínculo en su actual institución. Eso sí, Jorge Brito también buscará repatriarlo si es que no renueva su estadía.

¿Cuántos goles hizo el Tucu Pereyra en su carrera?

Desde que debutó en el año 2008 hasta la actualidad, Roberto Pereyra logró convertir 50 goles y 56 asistencias en 446 partidos.

¿Cómo le fue al Tucu Pereyra en Juventus?

Entre 2014 y 2016, Roberto Pereyra lució la camiseta de Juventus, con la que afrontó 68 partidos, convirtió 6 goles y aportó 5 asistencias.

¿Qué dijo el Tucu Pereyra de la chance de volver a River?

Hace un tiempo, en diálogo con AS, Roberto Pereyra se refirió a la posibilidad de retornar al fútbol argentino y así tener un segundo paso por River: “Eso siempre lo piensa uno, hablo con mi familia y me dan muchas ganas de volver cuando veo partidos y esas cosas. También es cierto que ahora tengo una familia, y a mis hijos, y así cambian mucho las cosas, pero sí, cuando lo hablo me dan ganas de volver”, manifestó.