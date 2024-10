Durante muchos años, sobre todo en los gobiernos de José María Aguilar y Daniel Alberto Passarella, en River hubo manejos sumamente irregulares -los cuales terminaron en la Justicia- pero también de un destrato importante hacia jugadores importantes del club. Gastón Fernández, popularmente conocido como la Gata, se formó en el Millonario, allí hizo su estreno en Primera y fue campeón, pero él también fue una víctima de las pésimas dirigencias que manejaron los destinos de uno de los clubes más importantes de Sudamérica durante doce años.

Pasaron los años y Gastón Fernández canalizó de mala manera su enojo con algunos dirigentes y en reiteradas declaraciones tuvo un trato inesperado que hizo enojar a algunos de los hinchas. Probablemente, la declaración más polémica fue cuando dijo que le hubiese gustado jugar en Boca, algo que terminó de sepultar su vínculo con los fanáticos de River, que no tomaron nada bien esos dichos.

Actualmente, Gastón Fernández se dedica a la representación de jugadores y tuvo la oportunidad de regresar al Estadio Monumental, sin tener problemas con los hinchas, pero probablemente con una sensación agridulce para él. Es por eso que este martes, a través de su cuenta de Instagram se manifestó al respecto. Además, también confirmó que en 2014 lo llamó Marcelo Gallardo para volver al club, pero que declinó la oferta porque estaba en Estudiantes de La Plata, club en el que se convirtió en un símbolo.

Gastón Fernández en el Monumental. (Foto: @gatafernandez10).

El mensaje de Gastón Fernández en Instagram

“Acá nací, recuerdo el año 1996 pise por primera vez el césped del Monumental, la mire a mi vieja; arranqué un pedazo de pasto y lo guardamos por años en una bolsita transparente. Ese día firmábamos para ser jugador de River Plate, el sueño para cualquier chico y un sueño cumplido para mi. En realidad también de mi viejo, un Hincha de River de nacimiento. Luego llegó mi etapa de juvenil, hasta llegar al primer equipo. Me tocó salir a préstamo a Racing Club y regresar al tiempo con más partidos y con un poco más de rodaje. En la memoria aquella tarde mágica del gol a Boca.

River le ganó 2 a 0 a Boca por el Apertura 2004 y uno de los tantos fue de la Gata. (Foto: Archivo La Página Millonaria).

Me quedó esa cuenta pendiente por mi forma de ser impulsiva e impaciente que no me permitió luchar y esperar. En el camino algunos personajes que mancharon la historia gigante y exitosa que tiene River Plate hicieron que me enojara, me sintiera dolido, algunas declaraciones sin casette y apuntadas a personas puntuales llevaron que me alejase cada vez más de ese cariño que de chico me habían dado, no lo entendía! Dejé que esas personas por años me hicieran perder el valor que tenía para mí la institución, me criaron, me educaron y dieron los mejores años del fútbol juvenil y por último me cumplieron el sueño de ser jugador profesional.

Después llegó ese día que pude volver con Marcelo, el muñe fue mi compañero, alguien que marcó el comienzo de mi carrera, que me decía es por acá, pero en ese momento no pude traicionar mi corazón, a mi gente, al club que me había adoptado; mi querido Estudiantes de La Plata. Aunque ese llamado en el 2014 me ayudó para poder sanar mis propios enojos, es imposible hoy a esta altura de mi vida no entrar al Monumental y que se me vengan millones de imágenes, recuerdos porque crecí, me forme y cumplí mi sueño.

Muchas Gracias River Plate por dejarme volver a sentir y recordar parte de mi vida!”.