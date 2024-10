Desde que terminaron los cuartos de final de la Copa Libertadores, el foco estuvo puesto en las semifinales, tanto en River como Atlético Mineiro. Tuvieron partidos por tornes domésticos, también el club de Núñez realizó una mini pretemporada en la fecha FIFA, pero los cañones siempre apuntaron a las semis del torneo más importante del continente con un ojo puesto en la evolución de los lesionados y también con la planificación exigente que demanda una serie de estas características.

Si por algo se caracterizan Marcelo Gallardo y Gabriel Milito es por la meticulosidad a la hora de trabajar y pensar estrategias para dañar a sus rivales. Ambos son considerados de los mejores entrenadores de Sudamérica y este martes, desde las 21.30 horas, será la primera batalla entre sus equipos. Además, será el reencuentro entre ellos, que supieron tener algún cruce polémico allá por 2021 cuando el Muñeco estaba al frente de River y Gaby lo hacía en Argentinos Juniors.

Único antecedente copero y reproches cruzados

En 2021, River y Argentinos se vieron las caras por los octavos de final de la Copa Libertadores. La ida se disputó en el Estadio Monumental y la revancha fue en el Diego Armando Maradona, ambos sin público porque en ese momento regían las restricciones por la pandemia. En Núñez el partido terminó 1 a 1, pero lo más jugoso estuvo en el cruce picante que tuvieron Marcelo Gallardo y Gabriel Milito.

En el primer tiempo, Angileri le cometió falta a Sandoval cerca de la zona de bancos de suplentes y Milito pidió tarjeta amarilla, a lo que Gallardo le dijo abiertamente: “¿Qué decis, Gaby? Si fue a la pelota, hermano. Estás al lado. Pará un poco, Gaby. No te quiero escuchar más. Te escuché toda la noche”. Al DT del Bicho no le gustó nada y le retrucó: “¿Quién carajo sos vos para decirme eso? Si te vivís quejando también. Lo único que falta es que me digas lo que tengo que decir y que tenga que pedirte permiso a vos”. Una vez terminado el partido tuvieron una amena charla.

En la revancha en La Paternal, River fue ampliamente superior, golpeó en los momentos justos con dos goles de Brian Romero y los de Núñez se metieron en cuartos de final, instancia en la que cayeron feo ante Atlético Mineiro, que se impuso por 1 a 0 en el Monumental y goleó 3 a 0 en Brasil.

Brian Romero brilló ante Argentinos en La Paternal por los octavos de la Copa 2021. (Foto: Getty).

El historial entre Gallardo y Milito

Marcelo Gallardo y Gabriel Milito se enfrentaron en ocho oportunidades como entrenadores, de las cuales dos fueron por la Copa Libertadores. El historial es favorable para el Muñeco que obtuvo cinco victorias, además de un empate y en tres oportunidades se impusieron los de Milito.