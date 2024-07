La derrota de River Plate ante Godoy Cruz dejó muy mal parado a Martín Demichelis. Es probablemente su peor momento desde que llegó al club a comienzos de 2023. Los resultados adversos en el último tiempo, pero sobre todo, el déficit en el rendimiento ponen contra las cuerdas a Micho. ¿Qué pasó en estas horas y qué sucederá de acá al partido del próximo domingo ante Sarmiento?

Ha sido una noche larga luego de que el técnico de River decidió no realizar la habitual conferencia post partido y recibió insultos de parte de un hincha que pidió por su salida a la salida del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Desde ese entonces, las especulaciones sobre una posible salida se hicieron fuertes.

Por lo pronto, no hay una postura de parte de Martín Demichelis de renunciar a su cargo, según informan desde su propio entorno. Está claro que el técnico entiende que cree que puede mejorar la imagen que ha dejado en estos dos últimos partidos ante Lanús y Godoy Cruz. Lo único que podría torcer su decisión, quizá, sea que su propia familia se lo pida.

Las diferentes posturas de los dirigentes de River respecto al futuro de Martín Demichelis

Del lado de la dirigencia de River hay dos posturas marcadas respecto al futuro del entrenador. El presidente Jorge Brito y el vice Matías Patanian sostienen la continuidad de Martín Demichelis, sin embargo, el resto de la dirigencia cree que deben terminar su vínculo.

Desde River, lo que se comenta por lo bajo es “nosotros no echamos técnicos, no somos Boca”, por lo que la intención de algunos dirigentes es persuadir a Micho de una salida porque el ciclo “está cumplido”. “El domingo no puede entrar a la cancha”, llegó a decir un dirigente durante la noche. Se vienen horas decisivas puertas adentro del Monumental.

La dirigencia también sabe que se vienen horas difíciles desde su lado. Es que así como los cuestionamientos a Demichelis se hicieron más fuertes con la derrota ante el Tomba, también hubo críticas a la Comisión Directiva. Y si el técnico sigue, se viene un clima caliente ante Sarmiento el próximo domingo a las 18:30 horas.