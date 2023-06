El mercado de pases está cada vez más cerca y River empieza a ser el gran protagonista. El regreso de Ramiro Funes Mori es un hecho y ya hay negociaciones por más futbolistas. Mientras tanto, desde el club también comienzan a pensar en algunas salidas.

Así como llegarán jugadores, en el club tienen claro que tendrán que abrirle la puerta a más de uno para que se vayan. Según informó el periodista Maxi Grillo, puertas adentro tienen definido desprenderse de dos integrantes del plantel cuando les lleguen ofertas.

El primero de ellos es Agustín Fontana, quien no sumó minutos en todo el semestre. En principio, Martín Demichelis lo mandó a entrenar solo luego de comunicarle que no iba a tenerlo en cuenta. Hace un par de semanas lo sumaron a las prácticas de Primera División, aunque Micho ratificó su decisión de no utilizarlo.

Por otra parte, el periodista confirmó que la decisión del club es vender a un marcador central. Los candidatos pueden ser Robert Rojas (su representante quiere una salida), David Martínez o Paulo Díaz. Además de Funes Mori, la idea de River es que llegue un zaguero más.