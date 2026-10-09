“Si no fuera por River, hoy no sería ni el jugador ni la persona que soy”

El marcador central uruguayo tuvo dos breves ciclos en Núñez y, a comienzos de 2026 se marchó a Getafe, donde juega actualmente.

A mediados de 2023 se disputó el Mundial Sub 20 en Argentina. Uruguay fue el campeón y una de sus grandes figuras fue Sebastián Boselli, que por entonces se desempeñaba en Defensor Sporting. River insistió durante y semanas y terminó desembolsando más de 4 millones de dólares por el 70% del pase.

Si bien sumó minutos, el central uruguayo nunca se estableció como titular, inclusive queda en la memoria del hincha algunos partidos en los que jugó de lateral por derecha en un muy buen nivel, pero no mucho más. Con el regreso de Gallardo al club, Boselli perdió terreno y se marchó a Estudiantes, donde tuvo grandes rendimientos.

Las muy buenas actuaciones en el Pincha hicieron que River lo repesque a mediados de 2025, pero sus rendimientos no estuvieron a la altura y apenas sumó un puñado de partidos antes de marcharse definitivamente a comienzos de 2026 cuando se fue a Getafe, primero a préstamo y seis meses más tarde se ejecutó la opción de compra.

Sebastián Boselli marca a Arda Güller de Real Madrid. (Foto: Getty).

Boselli recordó su paso por River

En diálogo con Diego Korol para DSports, Sebastián Boselli recordó su paso por el Millonario: “Fue muy lindo, yo lo recuerdo muy bien. Creo que tuve una etapa buena y otra no tan buena. Es un club al que le tengo un cariño enorme, que le agradezco mucho, que me hizo crecer y que, si no fuera por ellos hoy no sería ni el jugador ni la persona que soy“.

“ES UN CLUB QUE ME HIZO CRECER MUCHO”



Sebastián Boselli, sobre su paso por River. El defensor uruguayo estuvo en el club entre 2023 y 2025.



🎙️ @diegokorol10 en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/sosre0gaaD — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 8, 2026

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