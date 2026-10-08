Maxi Salas atraviesa un duro momento en su carrera tras haber sufrido la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda con la camiseta de Independiente Rivadavia. A préstamo desde River Plate, el delantero deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que volverá al Millonario.
Su cesión con el club mendocino tiene vigencia hasta julio de 2027, pero ahora la cirugía, el 13 de octubre, correrá por parte de la institución de Núñez. Posteriormente, regresará a Independiente Rivadavia para seguir allí con el resto de su recuperación.
Esta grave lesión lo marginará de las canchas por entre 9 y 12 meses. Cabe recordar que la Lepra tiene una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de su pase.
Desde su arribo a Independiente Rivadavia a inicios de agosto, tras haber estado marginado en el predio de River en Cantilo, Salas disputó un total de 11 compromisos entre el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aportando una asistencia ante Gimnasia La Plata.
Así fue la lesión de Salas
TREMENDO CHOQUE ENTRE SALAS Y GIAMPAOLI SOBRE EL FINAL— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2026
El delantero de Independiente Rivadavia quedó muy dolorido tras el final del partido.
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Los números de Maxi Salas en River
A mediados de 2025 se ejecutó la cláusula de rescisión por 8 millones de euros netos para Racing y desde allí, Maximiliano Salas disputó un total de 37 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso de tiempo convirtió 7 goles, repartió 2 asistencias, acumuló 6 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Además, no consiguió ningún título colectivo.
Datos clave
- Maxi Salas sufrió rotura de ligamentos y será operado en River Plate.
- 9 a 12 meses de recuperación le demandará su grave lesión de rodilla.
- 4 millones de dólares vale la opción de compra por el 50% del pase.