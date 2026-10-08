El delantero, a préstamo en el club mendocino, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y deberá pasar por el quirófano.

Maxi Salas atraviesa un duro momento en su carrera tras haber sufrido la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda con la camiseta de Independiente Rivadavia. A préstamo desde River Plate, el delantero deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que volverá al Millonario.

Su cesión con el club mendocino tiene vigencia hasta julio de 2027, pero ahora la cirugía, el 13 de octubre, correrá por parte de la institución de Núñez. Posteriormente, regresará a Independiente Rivadavia para seguir allí con el resto de su recuperación.

Esta grave lesión lo marginará de las canchas por entre 9 y 12 meses. Cabe recordar que la Lepra tiene una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de su pase.

Desde su arribo a Independiente Rivadavia a inicios de agosto, tras haber estado marginado en el predio de River en Cantilo, Salas disputó un total de 11 compromisos entre el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, aportando una asistencia ante Gimnasia La Plata.

Así fue la lesión de Salas

TREMENDO CHOQUE ENTRE SALAS Y GIAMPAOLI SOBRE EL FINAL



El delantero de Independiente Rivadavia quedó muy dolorido tras el final del partido.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E… pic.twitter.com/cjk6z2sF0m — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 3, 2026

Los números de Maxi Salas en River

A mediados de 2025 se ejecutó la cláusula de rescisión por 8 millones de euros netos para Racing y desde allí, Maximiliano Salas disputó un total de 37 partidos oficiales con la camiseta de River. En ese lapso de tiempo convirtió 7 goles, repartió 2 asistencias, acumuló 6 tarjetas amarillas y 1 expulsión. Además, no consiguió ningún título colectivo.

Publicidad

Datos clave