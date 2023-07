Tan solo un día después de confirmar que Nahuel Gallardo podría no seguir en River al no ser tenido en cuenta por Martín Demichelis, se conoció lo que podría pasar con el otro hijo que el ex DT del Millonario tiene en la institución: Matías Gallardo.

Con 19 años, cerca de cumplir 20, el enganche del Millonario venía alternando presencias tanto en la reserva como en la cuarta división de River con cierto malestar ya que durante el 2023 tuvo pocas presencias. Una decisión del club que lo aleja de la Primera División.

Ante este panorama, Matías Gallardo tendría definido dejar el club en este mismo mercado de pases y ya tendría todo acordado con el Atlanta United II de los Estados Unidos, el segundo equipo de la institución que compite frente a Messi en la MLS y que perdió en la Leagues Cup contra Inter Miami.

De esta manera, resta conocer si el enganche podría dejar algo de dinero en el Millonario ya que, si los estadounidenses no pagan un resarcimiento a River por el jugador, Gallardo podría firmar su contrato y salir a préstamo al Atlanta United por un año.

El próximo partido de River en la Liga Profesional

El equipo de Martín Demichelis jugará este viernes 28 de julio frente a Racing a las 21.30 hs. en el Monumental, por la 27° fecha de la Liga Profesional. Momento en el que se le entregará el trofeo de campeón.