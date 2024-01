Es muy difícil que una pretemporada no deje lesionados, pero está claro que el 2024 no arrancó bien para River desde la parte física. A las clásicas molestias que sufrieron algunos futbolistas, se sumaron dos lesionados de gravedad. Martín Demichelis no podrá iniciar la Copa de la Liga con todo el plantel.

Santiago Simón será otra de las ausencias del Millonario por un largo tiempo, sumándose al Pity Martínez. Como si fuera poco, el DT tuvo que preservar a varios de sus dirigidos por distintas molestias. A continuación, repasamos todos los lesionados de la pretemporada.

Gonzalo Martínez

Sin lugar a dudas, la peor noticia de todas. El mediocampista terminó con una molestia en la rodilla que parecía un esguince. Sin embargo, tras realizarse estudios, se confirmó que sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda. Al menos 6 meses afuera.

Santiago Simón

La del mediocampista, que con Micho juega de lateral derecho, es la más reciente. Tras haber salido en el amistoso ante Monterrey con dolores en uno de sus pulgares, los estudios arrojaron un pésimo diagnóstico: luxofractura en el metacarpiano de la mano derecha. De mínima 8 semanas sin jugar.

Los tocados

Si bien esto es más clásico en las preparaciones de este estilo, Demichelis se vio obligado a bajarle las cargas a muchos de los integrantes de su plantel. Miguel Borja se perdió el último amistoso por una fatiga, Milton Casco y Ramiro Funes Mori vienen entrenándose diferenciados y Franco Armani tuvo que salir en el último entretiempo por una molestia. A cuidar a todos.

River vs. Pachuca: día, hora y TV

El Millonario se verá cara a cara con el equipo mexicano este sábado 20 de enero a las 20 horas. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cotton Bowl y se podrá ver en vivo y en directo por la pantalla de Star+.