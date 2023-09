Luego del gol de Salomón Rondón en la última jugada del partido, River venció a Atlético Tucumán por 1 a 0, y una vez finalizado el encuentro, hubo un cruce entre los jugadores del Millonario con los del elenco tucumano, generado por un dicho de Miguel Borja.

Es que, el delantero colombiano le dijo al arquero rival, Tomás Marchiori, “son unos cagones” y “atate los cordones ahora”, por lo que reaccionó, y tras un cruce entre los jugadores que no pasó a mayores, Sergio Gómez, entrenador del equipo tucumano, disparó contra Borja.

Dialogando con D Sports Radio, el mismo Marchiori rompió el silencio y se refirió a los dichos del colombiano: “Borja me hizo señas desde el costado una vez que hicieron el gol, me decía como que éramos unos cagones”, comenzó. Y siguió: “Le pedí a Borja que la cortara, que nosotros no éramos ningunos cagones”.

Por otro lado, también habló sobre el encontronazo entre los jugadores de ambos equipos: “Me le plante para defender a mis compañeros, nosotros para atrás no vamos nunca. Me pareció una falta de respeto lo que hizo Miguel Borja en el final del partido. Hable con Nacho Fernández y Enzo Pérez diciéndole que me parecía mal la actitud de Miguel”.

Y finalmente, reconoció que son cosas que quedan en el campo de juego: “Si me lo cruzo a Miguel Borja me tomo un café, no hay problema. Si llegamos a compartir plantel en algún momento, va a saber la calidad de persona que soy”.

Los próximos partidos de River

River volverá a ver acción el próximo domingo 24 de septiembre visitando a Banfield y ya el domingo primero de octubre visitará La Bombonera para dar vida a un nuevo Superclásico del fútbol argentino ante Boca.

¿Cuántos goles lleva Miguel Borja en River?

El colombiano llega 19 goles en 52 partidos con la camiseta de River.