Troglio cree saber cómo hacerle daño al River de Gallardo: “Sería extraño que no podamos”

Tras un exitoso debut oficial como entrenador de Instituto, con victoria 3-0 como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la primera fecha del Apertura 2025 de la Copa de la Liga, Pedro Troglio está listo para intentar arruinarle a River y Marcelo Gallardo el estreno en la competencia jugando en el Estadio Monumental.

El Millonario viene de empatar 1-1 como visitante de Platense en la primera fecha y está obligado a ganar para que el gran mercado de pases que realizó para afrontar la nueva temporada no se le termine volviendo en contra en función del gran plantel y la escasez de resultados.

Pedro Troglio tomó nota del planteo del Calamar, pero también del que Argentinos Juniors propuso en La Bombonera para sacarle un empate a Boca, el otro equipo que gastó millones y millones de dólares para reforzarse. En base a esas dos experiencias y a las características de sus futbolistas, el DT de la Gloria cree que puede tener la fórmula para frustrar a Gallardo.

“Yo tengo una idea, pero son los jugadores los que definen y dependo de ellos, que son los verdaderos protagonistas. Uno puede pensar un partido parecido a lo que vio anteriormente, como lo que hizo Platense, pero después agarrás un River inspirado que no se equivoca o vos te equivocás en todas y el partido que pensaste se termina dando en contra o totalmente distinto”, dijo en relación al planteo del Calamar cediéndole la pelota al Millonario y apostando a salir rápido de contra.

Instituto viene de golear a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Por el contrario, dijo preferir un rol protagónico como el que asumió Argentinos Juniors en La Bombonera el pasado domingo. “Sabemos que hay que duplicar esfuerzos y la idea del partido va en no dejarlo jugar, en no perder la pelota. Me parece que lo peor que nos podría pasar es perderla enseguida, porque nos la vamos a pasar defendiendo y eso es durísimo contra River en el Monumental. En la capacidad que tengamos para administrar el balón, tenerlo, generar y descansar con él, podemos tener más posibilidades“, dijo.

Y agregó: “De mitad de cancha hacia adelante tengo jugadores increíbles, de muy buen pie. Sería extraño que no podamos tener la pelota, que la perdamos enseguida. No está en las características de los jugadores. En Lodico, en Puebla, en Batallini, en Luna… Son jugadores de muy buen pie que pueden gestionar la pelota como se debe cada vez que la recuperamos. Confiamos claramente en ese juego”.

¿A qué hora juegan River vs. Instituto?

El partido entre River e Instituto de Córdoba correspondiente a la segunda fecha del Apertura de la Copa de la Liga 2025 está programado para las 21.30 en el Estadio Monumental y podrá verse en vivo por TNT Sports.